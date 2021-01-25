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粗心媽 車被偷 幼兒連安全座椅被丟包

休士頓訊
圖為監控視頻截圖。（自abc13.com）
圖為監控視頻截圖。（自abc13.com）

近日一則亞馬遜送遞員，在路邊發現偷車賊丟棄幼童的消息，被傳為佳話。警方說，一位媽媽被偷車賊偷走SUV轎車，車上還有她的幼兒。偷車賊將幼童丟在路邊，幸好被一名送遞員開車經過發現。幼童得救。警方正在尋找偷車竊賊和失竊車。

據ABC13報導，事件發生在18日（周一）上午約8時33分，位於Sunnyside街300號街區。一名女性報警，稱將車未熄火停在路邊，待她到公寓檢查是否房門鎖好，很快返回時，發現車已經被偷，車上還有她的幼兒和手機。隨後不久，警方接到另一通報警電話，稱一名幼兒連同汽車安全座椅，遭丟棄在路邊，地點在New Haven路400號街區，距離車被偷地點不到一英里。

原來是一名亞馬遜送遞員弗勞瑞斯（Juan Carlos Flores）駕駛車經過路邊時，猛然看到地上有一個兒童座椅，裡面是幼兒。他很驚訝，覺得情況不對，就停下車。當時天很冷，他說「當看到確實是一名幼兒時，幾乎流下眼淚」。於是弗勞瑞斯趕緊敲開最近一家居民房門，詢問房主家附近怎會出現丟棄幼兒。房主趕緊去看，也全然懵懂，馬上將幼童抱進屋內，並蓋上禦寒毯。然後打電話報警。

弗勞瑞斯返回車旁時，就看到有警察到達，於是告知警察發現幼童經過及下落。隨後警方將幼童送還給母親。警方表示，相信是偷車賊偷車後，看到車上有幼童，就隨手將幼童及座椅丟棄在路邊。竊賊涉嫌盜車及劫持幼童等罪名。

被救幼童母親，還希望能利用手機定位，盡快找到失竊車下落。一位鄰居的監控攝像頭，也將偷車賊竊車整個過記錄下來，交給警方當作證據。

警察 亞馬遜 手機

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