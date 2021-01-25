首座接種中心啟用 320萬伊州居民可打疫苗

伊利諾州州長普立茲克(前右)宣布首座大型社區疫苗施打中心啟用。(州長辦公室直播截頻)

伊利諾州即日起施打疫苗 進入1B階段，包括必要行業人員將均可接受新冠疫苗施打，亞馬遜、Aldi等一些大型公司則正準備在公司內設置疫苗站為員工接種；此外，州長普立茲克與庫克 郡郡長普瑞科溫可25日共同宣布第一座大型社區接種中心啟用，接下來並將陸續推出更多由國民兵協助施打的大規模據點。

根據州府指出，伊州 有130萬名必要行業員工符合1B階段疫苗接種，60歲及以上長者則有190萬人。

普立茲克於芝城西南郊提尼利公園市(Tinley Park)會議中心成立的施打中心表示，伊州新冠肺炎病毒官網已經將所有疫苗施打地點、施打登記、施打資格以及加入接種服務的各地華格林、CVS藥局，都列入網站信息內，網址為：https://reurl.cc/zbWz7p，他說，一旦州府收到更多的疫苗劑量，施打地點將會逐漸增加。

他提醒符合資格施打疫苗的居民，所有接種都必須事先預約，不接受到場排隊接種，由於此階段施打人數眾多，因此可能很多人都無法立即預約到施打時間，他希望大家有耐心等待，並定期到州府疫苗官網查詢最新情況。

普立茲克說，在等待疫苗施打期間，每個人都仍應做好防疫，戴口罩、勤洗手。

普瑞科溫可說，繼首座社區施打中心啟動後，26日起還陸續會有五座社區施打中心於庫克郡推出，她說，目前該郡已經進入1B階段施打，凡65歲及以上長者、超市員工、教師、警察與消防人員、食品製造廠工人等，均在接種範圍內，欲登記施打或查詢相關信息者，可到庫克郡疫苗官網：https://vaccine.cookcountyil.gov/，或撥打疫苗熱線：(833)308-1988。

由於有多達60萬人符合庫克郡1B接種資格，因此普瑞科溫可呼籲大家耐心等待，因為現階段疫苗供應數量遠遠不足需求。

芝加哥市方面，衛生局局長亞瓦迪表示，市府鼓勵大多數符合接種資格居民，透過平日就診的醫療機構或連鎖藥局施打疫苗，此外，衛生局也推出了登記網站，市民可以上網填寫資料後，等到衛生局人員通知是否可以施打，網址為：https://covidcoach.chicago.gov/。