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男子服刑逾30年 川普特赦獲自由

德州訊
德州一名入獄近31年男子（左一），日前被川普總統赦免出獄返家。（視頻截圖自abc13.com）
德州一名入獄近31年男子（左一），日前被川普總統赦免出獄返家。（視頻截圖自abc13.com）

川普總統離任前夕，批准赦免了一批人，在赦免名單上就有德州一名入獄近31年男子。該男子近日出獄返家與親人團聚。

男子名叫弗拉格索（Kenneth Fragoso），在1990年他36歲時，因涉嫌非法擁有毒品被判重罪，至今已經服牢刑近31年。他的家人一直在上訴，試圖為他洗刷冤屈。他說，也一直希望能被赦免，不過令他驚訝的是，這一天終於來到了。他獲得了川普總統赦免，出獄自由了，但他已經66歲，滿頭白髮。

弗拉格索說，身體還算健康頭腦也還好，能與家人團聚是最大的幸福，一切就此改變了。他說，在服牢刑期間家人一直鼓勵支持他，他也將能夠被赦免歸功於律師。他表示，這些年來，他一直懷著一個信念，等到提前獲釋的那一天。

他說，在獄中也一直保持樂觀，積極態度，這也是他能堅持活下來的原因。他希望得到最好的結果，但很多時候，他也想到或許真的死在獄中了。

在獄中的近31年，弗拉格索也錯過了社會上發生的很多事情。他說，有許多科技他都不知道，比如智能手機，他入獄時還沒有這個新科技。他重獲自由，要趕緊學習如何利用手機做很多事情，比如最簡單的用手機打個電話。他正在依靠自己的積極人生態度，去適應各種變化。

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