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奧斯汀房市增長 列全美前50大市場第一

奧斯汀訊
房地產專家表示，奧斯汀將在2021年成為美國增長最大的住房市場。（取自iStock）
房地產專家表示，奧斯汀將在2021年成為美國增長最大的住房市場。（取自iStock）

由獨立研究公司Pulsenomics進行的「2020年第四季度Zillow房屋價格預期調查」，報告顯示，房地產專家、經濟學家和投資策略師表示，德州休士頓將超越全國房地產市場，包括對2021年美國最大的20個市場房屋價值增長的預測，休士頓排名第12名；另外，德州奧斯汀房市增長名列全美前50大市場第一。

據休士頓當地媒體「culturemap」報導，根據調查報告，專家稱，休士頓將成為全美最熱門的房地產市場之一，其衛星城河口市（Bayou City）將超過全國平均水平。令人驚訝的是，中部的奧斯汀在2021年成為該調查的第一大目的地。專家先前曾預測奧斯汀的住房市場將是2020年最熱的地方。到12月中旬，奧斯汀都會區房屋的中位價上漲，年比增長率超過23％，是美國50個最大市場中增幅最大的城市。

推動奧斯汀住房增長的因素很多，其中包括從西海岸搬到德州中部的科技公司和員工。 Zillow報告支持了這一假設，該報告指出，就今年預計的住房增長而言，舊金山、洛杉磯、以及紐約市在20個城市名單中排在最後。

甚至「紐約時報」最近也注意到，來自舊金山大量技術人員湧入德州中部，聲稱奧斯汀是他們的第一搬遷地點，這是德州在精神上最接近加州灣區的城市。Zillow的報告指出，奧斯汀住房市場最熱的另一個原因是，這裡的住房很「熱」。實際上預計到2021年，主要是陽光帶城市（Sun Belt cities），包括奧斯汀、鳳凰城、坦帕和納什維爾將超過平均住房增長。

Zillow高級經濟學家Jeff Tucker在一份新聞稿中稱，由於相對可負擔，家庭大小的房屋，繁榮的經濟和晴朗的天氣，這些陽光帶的地區吸引移民。 創紀錄的低貸款利率和對居住空間的需求增加，再加上千禧一代購買首套房子，將在可預見的未來對當地房價構成壓力。

德州 休士頓 房地產

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