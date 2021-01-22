陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

麻省理工學院(MIT )教授陳剛近日被大陪審團起訴包括未提交外國帳戶報告和報稅時作虛假陳述在內的四項控罪。陳剛今晨在代表律師辦公室遠程過堂，否認所有指控。律師稱MIT律師團隊將接手此案，正在進行過渡。陳剛家人在gofundme開的募捐網頁已有1000多人捐款，截止於22日中午已籌集到超過23萬元。

檢方在庭上重述了起訴陳剛的四項罪名，包括兩項電信詐騙(wire fraud)罪，一項向聯邦機構提供虛假陳述，以及一項未報告外國銀行帳戶。檢方稱，前兩項分別最高可判20年監禁，後兩項分別最高可判5年監禁。

陳剛其後一一否認了上述控罪。聯邦法官卡貝爾(Donald Cabell)定3月再度與雙方代表會面。

當天庭上，陳剛代表律師菲謝爾(Rob Fisher)談及陳剛的辯護將轉交給MIT法律團隊，將盡力配合平穩過渡。

另外，菲謝爾還說，陳剛被起訴後獲得大批支持，包括來自MIT師生的支持郵件，近日有教授還給他送生活飲食用品。上述兩種接觸都不是陳剛主動，且在他監督下，保障不會影響案件。

法官提醒，這些交流不得涉及案情或影響審理過程。檢方稱正在完整證人名單；如果涉及潛在證人，會與陳剛方溝通。

陳剛家人在gofundme設立募捐頁面，介紹中談道，鑒於陳剛在中國 或與中國學者一起進行的研究和學術活動的公開性，這些指控是「荒謬的(absurd)」。文中還提及，陳剛決心與這些指控抗爭，因為這些指控所代表著廣大學術界和所有美國 華人所面臨的危險。另外還指出MIT會支付陳剛法律費用，但過程中會有超出協議的額外費用。

該捐款頁面起初僅10萬元目標，數小時內就達到。截止於22日中午已有1200多人捐了超過23萬元。頁面介紹提到，如捐款超過所需，將會把餘額捐贈給相關慈善組織。