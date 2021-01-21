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醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了

休士頓訊
被告醫生Hasan Gokal監守自盜疫苗，但其辯護律師稱，被告實際上是不想浪費即將過期的疫苗。（取自KOU11）
被告醫生Hasan Gokal監守自盜疫苗，但其辯護律師稱，被告實際上是不想浪費即將過期的疫苗。（取自KOU11）

新冠病毒肆虐全美，疫苗終於問世，在人們迫切希望獲得疫苗的時候，每一劑都非常寶貴。哈里斯(Harris)縣地方檢察長Kim Ogg21日表示，哈里斯縣公共衛生部門的一名醫師承認偷了一瓶疫苗後被解僱，且被哈縣檢察官辦公室的公共腐敗部門起訴。

被告醫生Hasan Gokal被控以公職人員盜竊罪名成立，據悉是在Humble市的一個疫苗接種地點工作時，竊取了一瓶可以分裝9劑疫苗的劑量。A級輕罪者將處以最高一年的牢刑和4000元的罰款。

據當地媒體KOU 11報導，被告Gokal希望將竊取來的疫苗提供給熟人，檢察長Ogg表示，Gokal濫用職權，將親朋好友放在合法可以施打的人們之前，而他的所作所為屬非法，並將依法追究其責任。檢方稱，哈里斯縣公共衛生部門一名醫師發現盜竊事件後，將其報告給主管。經調查，涉案醫生Hasan Gokal被解雇，案件移交給當地檢察官辦公室。

但是辯方律師Paul Doyle在一份聲明中稱，Gokal醫師是一位敬業的公務員，他的本意是確保原本會過期的新冠疫苗劑量，提供給符合接種資格的人們。疫苗處理不當會導致哈里斯縣政府損失資金，而哈里斯縣寧可浪費疫苗，從而遵守縣級協議，並且在此過程中試圖破壞Gokal醫師的名譽，他們期待在法庭上糾正這一錯誤。

疫苗

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