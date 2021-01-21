我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消息人士：拜登讓聯邦調查局長雷伊留任

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

總統就職順利結束 華府維安不會徹底鬆綁至暴動前

記者張筠／華盛頓報導
參與華府就職維安的多數國民兵在21日陸續撤離，但仍有6000多軍人會留守華府至本周末結束。（記者張筠 / 攝影）
參與華府就職維安的多數國民兵在21日陸續撤離，但仍有6000多軍人會留守華府至本周末結束。（記者張筠 / 攝影）

拜登總統就職典禮順利結束，華府核心區域的戒嚴也逐漸放鬆，但市府官員表示首都將有「新樣貌」，維安程度將不會鬆綁至國會暴亂前的狀態，軍警官員也需確保拜登總統上任後在華府的所有行程順利，以及國會參院對川普的彈劾審理等事務的有序進行，避免任何隱患。

20日的總統就職典禮順利結束，華府市中心的多條道路21日陸續恢復，日前關閉的13個地鐵站也在22日重開，部分道路的路邊停車將在23日才恢復；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，首都將有「新樣貌」，雖然未知就職期間戒備森嚴的情況是否會成為華府的永久狀態，但她也明指「不希望華府到處都是圍欄或武裝部隊」。

市府官員稱，撤除圍欄、清除路障等工作預計共需36小時，參與就職維安的大多數國民兵在21日陸續撤離，但仍有6000多軍人會留守華府至本周末結束，維持就職後續的社會治安；美國國防部國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel  Hokanson)說，就職典禮結束後，國防官員仍會視華府隱患的大小來增減人力，若維安力量不足，會再部署更多國民兵，「我們現在面臨國內外雙重恐怖主義，因此需要重新審視、計畫維安工作。」

民主黨籍伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)表示，6日發生暴亂後，「國會大廈將再也恢復不到從前的狀態」，預計國會大廈入口將增設金屬探測儀，防止有人攜武器進入。

總統就職典禮期間，華府市中心多數道路禁止路邊停車，直到23日才能恢復。（記者張筠...
總統就職典禮期間，華府市中心多數道路禁止路邊停車，直到23日才能恢復。（記者張筠 / 攝影）

華府 國民兵 拜登

上一則

赴美代孕／權貴新遊戲 選卵如選美 包機接孩子

延伸閱讀

消息人士：拜登讓聯邦調查局長雷伊留任

消息人士：拜登讓聯邦調查局長雷伊留任
拜登「完全執政」但紓困案等重大法案過關並不易

拜登「完全執政」但紓困案等重大法案過關並不易
拜登新政重環保 歐盟聯合國樂見、加拿大有微詞

拜登新政重環保 歐盟聯合國樂見、加拿大有微詞
拜登健身車想搬進白宮使用 得資安專家點頭

拜登健身車想搬進白宮使用 得資安專家點頭
拜登就職日 西雅圖、波特蘭街頭動亂 聯邦探員出動催淚瓦斯

拜登就職日 西雅圖、波特蘭街頭動亂 聯邦探員出動催淚瓦斯
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

熱門新聞

芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03
左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

2021-01-15 17:57
瑞秋‧李雯。(美聯社)

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職

2021-01-19 08:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人
拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統

拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統
陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」