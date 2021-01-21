總統就職順利結束 華府維安不會徹底鬆綁至暴動前

參與華府就職維安的多數國民兵在21日陸續撤離，但仍有6000多軍人會留守華府至本周末結束。（記者張筠 / 攝影）

拜登 總統就職典禮順利結束，華府 核心區域的戒嚴也逐漸放鬆，但市府官員表示首都將有「新樣貌」，維安程度將不會鬆綁至國會暴亂前的狀態，軍警官員也需確保拜登總統上任後在華府的所有行程順利，以及國會參院對川普的彈劾審理等事務的有序進行，避免任何隱患。

20日的總統就職典禮順利結束，華府市中心的多條道路21日陸續恢復，日前關閉的13個地鐵站也在22日重開，部分道路的路邊停車將在23日才恢復；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，首都將有「新樣貌」，雖然未知就職期間戒備森嚴的情況是否會成為華府的永久狀態，但她也明指「不希望華府到處都是圍欄或武裝部隊」。

市府官員稱，撤除圍欄、清除路障等工作預計共需36小時，參與就職維安的大多數國民兵 在21日陸續撤離，但仍有6000多軍人會留守華府至本周末結束，維持就職後續的社會治安；美國國防部國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel Hokanson)說，就職典禮結束後，國防官員仍會視華府隱患的大小來增減人力，若維安力量不足，會再部署更多國民兵，「我們現在面臨國內外雙重恐怖主義，因此需要重新審視、計畫維安工作。」

民主黨籍伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)表示，6日發生暴亂後，「國會大廈將再也恢復不到從前的狀態」，預計國會大廈入口將增設金屬探測儀，防止有人攜武器進入。