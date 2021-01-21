搶匪拿槍抵住我的後腦杓！芝華裔家庭遭劫驚魂

住在華埠的Victor日前在住家旁遭搶，劫匪並持槍抵住其後腦杓。(Victor提供)

「槍抵住我後腦杓的時候，我唯一想到的就是要什麼通通都給他們，只要姊姊跟小姪子安全就好」，日前在華埠 住家後門停車時，遭兩名非裔持槍搶劫的Victor，想起恐怖時刻仍餘悸猶存，芝城過去幾個月治安越來越差，在此次遭遇劫匪前，「姊姊一家已準備搬離芝加哥 」，而親身經歷持槍搶劫後，除了姊姊加快搬家速度，在華埠出生長大的Victor也開始計畫要搬到其他安全一點的地方居住。

影片來源：Victor提供

Victor接受本報訪問表示，他與姊姊、兩歲姪子在18日晚間9時左右，開車返回住家後面的停車位，車子才剛停好，姊姊下車正要幫後座的姪子解開安全帶，他則帶著小狗下車，突然一部灰色的奧迪車倒車停在他們的車子後面，「那時我就警覺情況不對」。

兩名非裔衝下車子，接著掏槍將槍枝分別抵住Victor與姊姊的後腦杓，要求交出手機 、財物，Victor說，因為華埠最近發生太多劫車與持槍搶案，所以已經有所防備，「只要把他們想要的財物交出，一般都可保命」，因此兩人沒有反抗讓歹徒拿走了兩部手機、車子鑰匙、姊姊的後背包等，其中歹徒還逼問手機密碼， Victor也如實已告。

「可能因為有幼兒在車上，歹徒雖拿走車鑰匙，但沒有把車子開走」，Victor說，警局20日通知他們，搶劫他們的車輛已經在南區找到，姊姊的後背包、車鑰匙、手機都丟在該車的後座，但Victor的手機應該被搶匪帶走了。

18日在華埠至少有兩起搶案，繼上述於28街夾運河街(Canal St.)的案例後不到一小時，華埠24街夾普林斯頓街(Princeton Ave.)附近又發生一宗持槍劫車，嫌犯為兩名非裔男性，警方表示，根據受害人描述，行搶的車輛與匪徒衣著類似，研判應為同一夥人所為。

對於華埠居住安全面臨挑戰的情形，已在華埠住了20多年的居民Iris說，現在好像是無政府狀態，「警察似乎對這類搶案束手無策，市長至今也未針對治安極度惡化的問題發聲」，民眾只能自求多福，真的令人寒心。

芝加哥市的持槍劫車持續暴增，芝加哥警局統計，20日一天全市至少有六宗劫車案例，而芝加哥市市長萊特福特住家附近，19日也發生兩起劫車案件，警局21日公布持槍劫車案件的系列監視影片，並呼籲民眾踴躍致電(312)746-8251舉報。