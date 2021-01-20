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青少年精神健康 專家籲父母關注

記者謝哲澍／新澤西州報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

新冠疫情顛覆許多人的生活，也使不少青少年的精神緊繃。新州兒童臨床機構First Children Services指出，兒童和青少年的精神健康問題已成為公共衛生危機，學校的關閉減少了兒童尋求心理健康服務與幫助的場所，家長應予以關注。

去年春季，新州許多未成年人可能將疫情爆發看作是春假的延長。但幾周後變成了幾個月，而在2021年初，新州仍處於危機的深淵，恢復正常生活遙遙無期。First Children Services副總裁塞爾曼(Jeff Selman)指出，疫情加劇了許多青少年本來已十分嚴重的問題。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，與2019年相比，2020年12至17歲的兒童因精神健康原因而送急診的就診率上升了31％；與心理健康相關的低齡兒童急診率也有所上升，5至11歲的兒童數量從2019年到2020年增加了24％。

新州的專家從疫情伊始就已經做好準備，以應對出現精神健康問題的居民數量激增，但青少年往往無法主動尋求幫助。塞爾曼說，一般而言學校是兒童得到心理健康服務的最常見場所，而新州校園的關閉讓學生們無所適從。

13歲的Lyric Keyer在疫情開始前就在與焦慮作鬥爭，疫情開始後，她只能與過渡學校的輔導員保持聯繫。她的父親Mark Keyer說，疫情後女兒比以前更灰心了，「顯然她擔心感染病毒，或者她朋友的祖父母會感染，所以拒絕與所有朋友交往。」

塞爾曼認為，父母現在可能處於最佳位置，以接手孩子們潛在的問題，「儘管疫情如此嚴重，但無疑為家長與孩子進行對話並真正傾聽他們的處境創造了機會。」

但這並非意味著父母不應尋求專業幫助。兒童與家庭發展中心(Center for Child & Family Development)主任托比亞(Steven Tobias)說，為了與孩子正確溝通並在照顧上取得進步，大多數時候專業人員需要與父母或照料者進行溝通。

托比亞指出，每個孩子的處境並不相同，某些孩子的壓力水準實際上可能會降低，因為對他們的上學和其他活動的要求降低了；另一些則更加孤獨，他們減少甚至完全沒有與同齡人聯繫的機會。

疫情 新州 聯邦疾病防治中心

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