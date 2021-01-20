生活過不下去？疫情使離婚更簡單

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離婚從來就並非易事，新冠疫情 使許多本就不幸的婚姻陷入更深的泥潭。然而好消息是目前包括新澤西州 在內的離婚程式更簡單，成本和時間也相對減少。

克蘭福德(Cranford)塞登家庭法(Seiden Family Law)創始合夥人謝麗爾·塞登(Sheryl Seiden)說，疫情使新州 離婚成本降低，時間則顯著減少，「離婚夫婦無需花幾個小時準備和驅車到達法院，也不必花費數小時排隊等候。」

目前新州大多數法院程式通過電話、Zoom或Microsoft Teams進行，原本可能花費三個小時的法庭訴訟過程，現在一般僅需需要一個小時。離婚過程也不那麼令人生畏和情緒化，一些痛苦場景在電腦螢幕後不容易呈現。

此外，訴訟雙方也無需請一整天的假，只需要在時間表中分配一兩個小時，即可完成線上法庭訴訟；如果需要調解，則可能要耗費兩三個小時。但在疫情之前，離婚訴訟當事雙方通常不得不花整整一天的時間。

離婚律師的工作也變得更加高效。由於無需等待法庭延誤，以及避免了出差時間，他們有更多的時間來加快案件處理速度並接待新客戶。

塞登表示，她希望法院在疫情過後能保留這些新技術，以降低成本和提高效率。