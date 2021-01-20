我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老喬總統喊團結 任重道險

不斷更新／拜登返白宮 全美線上慶賀遊行開始

生活過不下去？疫情使離婚更簡單

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖：pixabay
圖：pixabay

離婚從來就並非易事，新冠疫情使許多本就不幸的婚姻陷入更深的泥潭。然而好消息是目前包括新澤西州在內的離婚程式更簡單，成本和時間也相對減少。

克蘭福德(Cranford)塞登家庭法(Seiden Family Law)創始合夥人謝麗爾·塞登(Sheryl Seiden)說，疫情使新州離婚成本降低，時間則顯著減少，「離婚夫婦無需花幾個小時準備和驅車到達法院，也不必花費數小時排隊等候。」

目前新州大多數法院程式通過電話、Zoom或Microsoft Teams進行，原本可能花費三個小時的法庭訴訟過程，現在一般僅需需要一個小時。離婚過程也不那麼令人生畏和情緒化，一些痛苦場景在電腦螢幕後不容易呈現。

此外，訴訟雙方也無需請一整天的假，只需要在時間表中分配一兩個小時，即可完成線上法庭訴訟；如果需要調解，則可能要耗費兩三個小時。但在疫情之前，離婚訴訟當事雙方通常不得不花整整一天的時間。

離婚律師的工作也變得更加高效。由於無需等待法庭延誤，以及避免了出差時間，他們有更多的時間來加快案件處理速度並接待新客戶。

塞登表示，她希望法院在疫情過後能保留這些新技術，以降低成本和提高效率。

疫情 新州 新澤西州

上一則

川普任期最後一天 伊州終身監禁大麻犯獲減刑

下一則

拜登徒步進白宮 途中與媒體碰拳：堅持你在做的事

延伸閱讀

擴大接種 新州擬讓牙醫為民眾打疫苗

擴大接種 新州擬讓牙醫為民眾打疫苗
先絞殺後棄屍 女網紅命案不單純

先絞殺後棄屍 女網紅命案不單純

新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗

新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
現金買房、自組公司 鈴木保奈美離婚倒數？

現金買房、自組公司 鈴木保奈美離婚倒數？
30至49歲染疫占比最高…新州確診者 逾半無症狀

30至49歲染疫占比最高…新州確診者 逾半無症狀

熱門新聞

芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
阮家三代同堂，新冠病毒一下子奪走了祖父與父親的生命。(abc電視台截頻)

逃過越戰 躲不過病毒！芝亞裔三代同堂 全家6人染疫2死

2021-01-13 12:02
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥冬季寒冷，街頭隨處可見穿著名牌羽絨服「加拿大鵝」的民眾。(特派員黃惠玲/攝影)

持槍強迫當街脫名牌服飾 多名華人受害

2021-01-13 15:10
伊州議會13日通過司法改革法案，將允許匿名舉報警察與執法人員。(芝加哥警局臉書)

免繳保釋金可出獄 允匿名舉報警察 伊司法改革議會過關

2021-01-13 13:38
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
不斷更新／拜登、賀錦麗返白宮 全美線上慶賀遊行開始

不斷更新／拜登、賀錦麗返白宮 全美線上慶賀遊行開始
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中
5小時內送走川普 白宮動員90人打點

5小時內送走川普 白宮動員90人打點
川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字

川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字