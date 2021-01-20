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德州女網紅先遭絞殺再被棄屍

休士頓訊
德州女網紅Alexis Sharkey。（取自Alexis Sharkey臉書）
德州女網紅Alexis Sharkey。（取自Alexis Sharkey臉書）

德州女網紅Alexis Sharkey裸體陳屍於11月28日清晨在休士頓Red Haw街上被發現。執法人員19日指出，女網紅死於絞殺，再被棄屍。

屍體被丟棄在路邊，案情不單純，執法單位經過七周調查，該案才明朗化。執法人員表示，Alexis Sharkey死屍被埋在街道旁的樹叢中，被一名路過的休士頓市政府社工人員發現。調查證實該案為兇殺案件。

當地福斯電視台轉述，The Daily Beast刊登出一則報導，指出Alexis Sharkey的友人向該報透露，Alexis Sharkey在生前與先生鬧離婚，夫妻兩人在最近一次的旅遊中有爭吵。友人指出，女網紅的先生Tom Sharkey在旅途中，多次寄出噁心的訊息給她。這名友人在一次與Alexis Sharkey的對談過程中，得知Tom Sharkey有掐勒脖子的暴力行為，Alexis Sharkey曾多次被先生掐到昏厥，每一次醒來都發現自己癱倒在廁所。

不過Tom Sharkey向媒體透露，太太在感恩節過後的星期五，帶著高壓又不開心的心情離開家中，太太的屍體在隔天被發現。他否認自己與太太在當天有發生爭吵，也否認與太太鬧離婚。警方在調查時，並無發現其他可疑兇手。

女網紅的母親Stacey Robinault表示，女兒及先生在2020年初，才搬到休士頓西北區居住。她相信女兒是被謀殺的。

休士頓 德州

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