德州佬一周內花2.15億元買樂透

「德州樂透」(Lotto Texas) 銷售金額在1月10日至16日當周，賣出超過2.15億元，創下該樂透史上最高銷售金額紀錄。（德州樂透局官網）

1月10日至16日當周，「德州 樂透」(Lotto Texas) 賣出超過2.15億元，創下該樂透史上最高銷售金額紀錄。德州樂透局 (Texas Lottery)表示，「勁球 」(Powerball)、「兆彩」(MEGA Millions)、刮刮樂等樂透彩券，在這周的買氣遠勝於過往。

根據數據顯示，1月10日至16日當周的購票銷售金額超過2.15億元，刷新五年前1月16日當周累積2.13億左右銷售額的紀錄。上周的德州樂透銷售金額，比去年同期的銷售額成長了69.2%（約8809萬元）。

德州樂透局執行長Gary Grief表示，沒想到才剛慶祝刮刮樂銷售創下新高一周後，德州樂透銷售額同樣出現好成績。德州各項樂透的銷售量是一周比一周更好。

兆彩在1月10日至16日當周的銷售量也不錯，售出超過3438萬元，比上一周的銷售量成長了80.8%。德州勁球銷售量也在上漲，10日至16日當周銷售金額比上周多63.5%（約2804萬元）。另外，刮刮樂的買氣依然很旺，同期銷售額超過1.2億元，銷售金額是這款樂透歷史上的第三大。據悉，德州各項樂透已經持續17年，為州政府納入超過十億元的收入。