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德州華裔一家八口七染疫 隔離後痊癒

記者封昌明／休士頓報導
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

去年12月23日休士頓居民王義忠一家八口歡聚聖誕節，在家開心用餐，其中一位由達拉斯返家的二女兒首先出現發燒、乾咳等症狀，她主動前往檢測，隔天確診為陽性。王義忠下令全家人去檢測，結果僅一人陰性，剩餘七人全數為陽性。

全家人多數確診，王義忠臨危不亂，要求全員在家隔離，14天後全家人再次前往檢測，全部都由陽轉陰，他帶領全家對抗新冠病毒的經歷，在親友圈傳開。

王義忠說，他的兒子在德州軍方擔任核酸檢測工作，在二、三個月前就感染過新冠病毒，兒子是這次全家人唯一檢測為陰性者，可能是兒子體內已產生抗體，所以聚會後全家多數人確診，只有兒子沒事。

已經恢復上班的王義忠表示，他從小就訓練小孩小感冒不吃藥，稍有不適就多喝熱水，再嚴重一點就喝薑湯，接著泡一個熱水澡，滿身大汗後，很多小毛病都可以不藥而癒，他鼓勵大家多喝薑湯保健康。

休士頓美福藥局藥劑師呂岳勳指出，他小的時候若有小感冒，家長都會在一大早煮一大杯老薑熬的湯讓他服下，這確實是一個不錯、據有中醫理論基礎的良方。他說，症狀輕微的新冠病毒患者喝一點薑湯確實有活血的功能，但情況嚴重者，一定要去醫院檢查較為保險，特別是有糖尿病等慢性病的患者大意不得。他表示，得到新冠病毒病確實可以產生三至六個月的抗體，但絕不可能終生免疫。

呂岳勳呼籲民眾，根據很多資料顯示，得過新冠病毒的人都有再度染疫的可能，民眾還是趕緊打疫苗，做好各種防範措施較佳。

檢測 休士頓 聖誕節

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