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擔憂孩子學習滑坡 專家四點建議

謝哲澍
圖：pixabay
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學生在疫情期間的學習滑坡(learning loss)是目前全美教育者、立法者和家長擔憂的重點之一。羅格斯大學教育學院副教授Michelle Macchia日前給出一系列建議，指父母幫助孩子解決一些學習中存在的問題。

新州兒童基金會(New Jersey Children’s Foundation)與倡議組織JerseyCAN此前調查顯示，比起在學校染疫，更多新州家長擔心孩子學業受到影響。

民調由Global Strategy Group進行，對新州600名家長的調查，57%家長擔憂孩子在疫情期間的健康，而多達64%的家長擔憂孩子學業落下。JerseyCAN高級顧問Janellen Duffy說，新州家庭非常重視確保孩子在學業上的進展。

根據Michelle Macchia的建議：

●家長應定期訪問孩子所在學校或學區的網站，以查看學區當前提供的數字資源；例如訪問教師的谷歌教室(Google Class)、閱讀和數學的電子學習平台等。

●如果沒有資源，家長應與孩子所在學校或學區聯繫，以查詢在何處以及如何獲得這些資源，和學區對學生保持學習的規畫。

●有能力聘請家庭教師的家庭，可通過有針對性的小組或一對一教學，使學生取得顯著進步。如果無法負擔，則家庭可尋求當地社區組織提供免費服務。

●對於家庭而言，幫助孩子處理所面臨的生活方式變化的感受也至關重要，應使他們理解為什麼無法像以前那樣上學、活動；新州政府網站也提供此類資源的連結，可上網：www.nj.gov/education/。

新州 學區 疫情

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