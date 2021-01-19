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又有新毒株！德國發現新變種新冠病毒 醫院35病患染疫

打疫苗給$150！灑錢刺激接種 芝醫療機構大方送

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
坊間部分醫療機構面臨員工接種率不高的情況。(州長辦公室)
坊間部分醫療機構面臨員工接種率不高的情況。(州長辦公室)

為了提高施打新冠疫苗的意願，盡快強化防疫效果，芝加哥一家提供長照醫護的機構(BRIA Health Services)對員工推出「打針就給150元現金」的刺激方案，而備受疫情衝擊的芝城餐飲業，也有業者實施「憑接種證明送10元禮卡」，鼓勵消費者踴躍接種，此外，芝加哥衛生局局長亞瓦迪也提出「醫護打疫苗可領零用金」的想法。

在芝加哥市有多家醫療服務據點的BRIA發言人說，他們正在想盡辦法提高員工接種新冠疫苗的比率，直接發現金增加施打意願，是「把錢花在刀口上」。

目前伊利諾州的疫苗施打進度不如預期，主要問題卡在許多醫護人員並未接種，以該州退伍軍人之家(Illinois veterans home)為例，該療養院中的住戶，九成都已經完成疫苗接種，但職員的施打率卻僅有19%；位於芝加哥南區的Roseland Community Hospital說，該醫院約只有1/4的員工願意接種疫苗。

亞瓦迪說，現在除了疫苗的數量配送速度不夠快之外，醫護人員對於疫苗的接受程度低，也影響了疫苗施打進度，她因此曾在市議會的一場聽證會中，提出對醫護人員發零用金來鼓勵施打的想法。

事實上，現階段已經有德州休士頓醫院宣布，該醫院系統下的2萬6000名員工，只要施打新冠疫苗就能獲得500元獎勵，院方表示，此舉一方面感謝醫護人員過去一年的辛勞，也希望藉此提高疫苗接種率。

芝加哥一家有30年歷史的餐館Village Tap日前推出一項疫苗優惠，該餐館公告，只要出示疫苗施打證明，就可以獲得10元禮卡，餐館東主說明這項回饋活動時表示，接種疫苗表現了對於餐廳等行業遭受疫情打擊的關切，讓餐飲業能夠距離恢復正常更進一步。

Swarthmore College的經濟學教授馬根海姆(Ellen Magenheim)說，發給接種疫苗者獎金，是非常有效的作法，她曾在2015年出版的一份研究報告發現，如果有30元的現金獎勵，會有更多的大學生願意接種流感疫苗，該研究指出，比起找人代言呼籲學生打疫苗，效果遠不如發現金。

流感疫苗 芝加哥 疫情

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