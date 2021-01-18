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醫院欠房租 醫生、患者吃閉門羹

休士頓訊
休士頓高地醫院。（醫院官網臉書）
休士頓高地醫院。（醫院官網臉書）

當地頗有知名度的休士頓高地醫院（The Heights Hospital）大樓18日晨大門緊閉，讓醫師和患者無法進入。門上有通告：承租者欠租金100萬元，門鎖已經更換。

據KHOU11電視台報導，這一幕讓醫生和患者感到驚訝。家庭科醫師麥克（Dr. Felicity Mack）表示，他和工作人員從上午8時就趕到上班，可卻得到不允許進入通告。事先並沒有通知他們的患者。如果患者前來診病，他依舊會繼續工作。麥克說，他需要趕緊找一個替代辦法。

聯邦眾議員Sheila Jackson Lee獲悉這次意外情況。她表示，對於醫師希望進入被患者診病，沒有人給予答覆，也不允許醫師進入收取個人物品。她說，令人奇怪的是，在COVID-19疫情發生期間，竟然發生這種混亂事情，假如患者中有一位是新冠肺炎感染者，將怎麼處理？

她說，之所以發生這種事情，是醫院僱請的管理公司所為。希望問題盡快解決。

她表示，據她所知，院方會在午後4時30分與管理公司見面，商討解決辦法。由於醫療中斷，會產生一些負面影響。她將代表醫師及患者對院方違規行為進一步追查。醫師和患者絕不可受到這種不公對待。

有媒體向通知上列出的破產案律師詢問，尚沒有得到回應。

租金 破產 眾議員

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