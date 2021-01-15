有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

德州 創傷醫師肯戴爾（Brittany Bankhead-Kendall）說，她見過的新冠肺炎 病人幾乎肺部都有明顯傷痕，她發推特稱，「新冠後遺症的肺部，比我見過的任何重度吸菸者的肺部要糟糕的多。」

肯戴爾說，「每個人都在關注新冠死亡人數，死亡確實是件可怕的事，但是所有新冠確診者以及康復者都將面臨不小的麻煩。」肯戴爾從三月疫情 爆發以來已經治療過上千個新冠病人。

她告訴CBS11新聞稱，有症狀的新冠肺炎患者，幾乎每個人的肺部都有嚴重損毀，那些無症狀的感染者70%至80%情況下肺部也損毀嚴重。她說，「仍有人說，我沒事我沒有任何不適，但是如果看他們肺部X光片，就可以看到他們肺部的損傷。」

從對比的肺部光片可以看到，最左邊是健康人的肺，黑色區域為空氣。中間為吸菸者的肺部，肺部白色線條代表傷痕和阻塞。右邊為新冠肺炎的病人肺部，可以看到全部都是白色的。

肯戴爾說，新冠肺炎病人的肺部不是有大量白點，就是整個肺部呈現白色。如果他們現在感受不到影響，很可能將來會感受到影響。

她說，現在說新冠會有的後遺症還太早，也不知道肺部損害是否會自己愈合。但是她表示如果新冠肺炎康復者有呼吸困難的症狀，一定要去看醫生。