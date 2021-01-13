面臨死亡恐嚇 包瑟籲民避開市中心 華府工會籲酒店關閉

包瑟13日宣布華府在總統就職典禮前的維安計畫，進一步敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)13日宣布華府在總統就職典禮前的維安計畫，進一步敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心，華府已有多條路段關閉，開始戒嚴；同日華府聯邦法院公布文件，稱一名科羅拉多居民曾恐嚇要殺害包瑟，但已被捕。

包瑟表示，預計下周共有2萬國民兵(National Guard)駐守華府，並加強敦促民眾近期不要進入華府中心商業區，包瑟政府12日與馬州、維州州長聯合聲明呼籲民眾下周不要到華府觀禮，但由於華府安全隱患升級，包瑟進一步擴大範圍，建議民眾近期都不要接近市中心，除非是辦理必要事務。

包瑟政府也宣布近日全市將關閉多條路段，「若要進入總統就職典禮區域，必須接受安檢，並向安保人員講述具體的必要事務」；15日上午6時開始，華府部分區域的停車場也將禁用，14街至19街之間、K街至Constitution大道之間的部分區域將關閉，附近居民須從14日上午做好準備。

包瑟近期也面臨死亡恐嚇，根據華府聯邦區域法院13日公布的文件，一名科羅拉多居民Cleveland Meredith曾在短信中稱，「我將帶著武器到市長辦公室附近，往她腦袋開一槍。FBI 探員，我希望你有在讀這條信息」。

包瑟13日表示自己「經常被恐嚇」，並建議華府酒店提高警惕，配合防暴，6日之前華府已有多家酒店決定關門，避免更多暴力示威者或極端人士聚集華府；大華府酒店工會13日發推文呼籲酒店在總統就職典禮期間關閉，「除非是為安保人員提供住處」，該工會也建議員工若感到不安，可請假或遠程辦公。

法院文件指，Meredith也曾在短信中恐嚇要殺害聯邦眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)，FBI探員表示，Meredith曾住在華府C街550號的Holiday Inn酒店，聯邦執法官員已於7日逮捕了Meredith。

法院文件指，Meredith 6日駕卡車進入華府且攜帶多把武器，4日至7日期間還給多人發送恐嚇短信，包括要「包圍華府」、「焚燒華府」，稱要迎來「戰爭時刻」等；法庭文件指Meredith習慣吸食大麻，並有精神病史。