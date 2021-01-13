我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過川普彈劾案 10位共和黨投了支持

一洲焦點／川普面臨彈劾及社媒夾殺 言論自由不再？暴動有內應？台灣被出賣？

面臨死亡恐嚇 包瑟籲民避開市中心 華府工會籲酒店關閉

記者張筠／華盛頓報導
包瑟13日宣布華府在總統就職典禮前的維安計畫，進一步敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心。（記者張筠 / 攝影）
包瑟13日宣布華府在總統就職典禮前的維安計畫，進一步敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心。（記者張筠 / 攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)13日宣布華府在總統就職典禮前的維安計畫，進一步敦促民眾除有必要事務，否則不要進入市中心，華府已有多條路段關閉，開始戒嚴；同日華府聯邦法院公布文件，稱一名科羅拉多居民曾恐嚇要殺害包瑟，但已被捕。

包瑟表示，預計下周共有2萬國民兵(National Guard)駐守華府，並加強敦促民眾近期不要進入華府中心商業區，包瑟政府12日與馬州、維州州長聯合聲明呼籲民眾下周不要到華府觀禮，但由於華府安全隱患升級，包瑟進一步擴大範圍，建議民眾近期都不要接近市中心，除非是辦理必要事務。

包瑟政府也宣布近日全市將關閉多條路段，「若要進入總統就職典禮區域，必須接受安檢，並向安保人員講述具體的必要事務」；15日上午6時開始，華府部分區域的停車場也將禁用，14街至19街之間、K街至Constitution大道之間的部分區域將關閉，附近居民須從14日上午做好準備。

包瑟近期也面臨死亡恐嚇，根據華府聯邦區域法院13日公布的文件，一名科羅拉多居民Cleveland Meredith曾在短信中稱，「我將帶著武器到市長辦公室附近，往她腦袋開一槍。FBI探員，我希望你有在讀這條信息」。

包瑟13日表示自己「經常被恐嚇」，並建議華府酒店提高警惕，配合防暴，6日之前華府已有多家酒店決定關門，避免更多暴力示威者或極端人士聚集華府；大華府酒店工會13日發推文呼籲酒店在總統就職典禮期間關閉，「除非是為安保人員提供住處」，該工會也建議員工若感到不安，可請假或遠程辦公。

法院文件指，Meredith也曾在短信中恐嚇要殺害聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，FBI探員表示，Meredith曾住在華府C街550號的Holiday Inn酒店，聯邦執法官員已於7日逮捕了Meredith。

法院文件指，Meredith 6日駕卡車進入華府且攜帶多把武器，4日至7日期間還給多人發送恐嚇短信，包括要「包圍華府」、「焚燒華府」，稱要迎來「戰爭時刻」等；法庭文件指Meredith習慣吸食大麻，並有精神病史。

華府 FBI 眾院

上一則

桃園與紐瓦克市長視訊對話 代表台灣捐贈口罩共抗疫情

延伸閱讀

紐約市涉國會暴動再添一人 為暴徒提供彈藥武器

紐約市涉國會暴動再添一人 為暴徒提供彈藥武器

參加國會暴動遭起訴 喬州53歲川粉自殺身亡

參加國會暴動遭起訴 喬州53歲川粉自殺身亡
加強就職維安 愛彼迎禁止大華府地區下周任何訂房

加強就職維安 愛彼迎禁止大華府地區下周任何訂房
加薪、獎金談不攏 南韓現代製鐵工會發動罷工

加薪、獎金談不攏 南韓現代製鐵工會發動罷工
美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了
國會暴動前 FBI內部已通報將有「戰爭」打臉高官稱事前不知說

國會暴動前 FBI內部已通報將有「戰爭」打臉高官稱事前不知說

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
包圍國會、刺殺議員…「恐攻計畫」威脅拜登就職日

包圍國會、刺殺議員…「恐攻計畫」威脅拜登就職日
美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種