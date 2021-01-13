持槍強迫當街脫名牌服飾 多名華人受害

芝加哥冬季寒冷，街頭隨處可見穿著名牌羽絨服「加拿大鵝」的民眾。(特派員黃惠玲/攝影)

由於近日華埠地區發生的多起搶劫案件中，至少四名受害華人，都遭搶匪持槍脅迫當街脫下身上的名牌羽絨服、高檔球鞋及名牌包，芝加哥 第九警分局再度呼籲社區民眾提高警覺，且避免穿戴或攜帶貴重服飾、財物，減少成為歹徒覬覦目標機率。

芝加哥冬季寒冷，受許多消費者喜愛的「加拿大鵝 」羽絨服，儘管單價高，但街頭經常可見民眾穿上這個左袖上方縫有特別品牌標誌的外套，該品牌也因為有此標示，讓一般人很容易識別。

警局指出，2019年冬季期間，包括華埠在內的芝加哥，就曾短短一周左右，發生至少六宗專搶路人身上加拿大鵝羽絨服的劫案，最近兩周，似乎又出現該型態的案件。

近日兩宗案例，第一起發生在5日晚間約7時50分左右，有兩名華人在24街200號附近遭四名持槍搶匪洗劫，根據受害人描述，搶匪直接將他的加拿大鵝羽絨服扒下，並搶走他們兩人的最新蘋果手機 ，歹徒甚至逼問其手機密碼，得逞後才離去。

第二宗類似案件，發生在11日晚間5時30分，一名華男剛把車子停在18街夾永活街的公寓停車場，下車與妹妹會合後，突然有五名搶匪持槍對著這對兄妹要求交出所有財物，受害人表示，歹徒強迫他們脫下人身上的加拿大鵝羽絨服、腳上的Yeezy球鞋，同時還搶走兩人的兩部新款蘋果手機、一部蘋果電腦，以及手提的名牌包，最後並勒令他交出車鑰匙，接著將他的奧迪休旅車也開走了。

警局說，搶劫案件頻繁，每個人應該提高警戒，隨時留意周遭環境，但在此同時，最好也要避免隨身攜帶貴重財物，盡量減少穿戴珠寶、名牌服飾，將自己成搶匪目標的機率減少，才能增加自身安全。