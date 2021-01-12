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女童遭服務犬咬 牽連帶狗搭機爭議

休士頓訊
休士頓三歲女孩蘿嫩遭服務犬攻擊。(abc13影像截圖)
休士頓三歲女孩蘿嫩遭服務犬攻擊。(abc13影像截圖)

休士頓市斯普林區的舊城，一名三歲女孩一走進餐廳就遭鬥牛犬攻擊，更離奇的是這隻狗身上穿著「殘障服務犬」(service dog)背心，狗主事發後帶狗上車逕行離去。

沃卓普夫婦9日(周六)帶著三歲的蘿嫩沃卓普(Ronin Waldroup)到斯普林舊城區的「脫節守車」(Loose Caboose)去吃飯，一走進餐廳的門，一隻狗就衝上來咬住她的右臉頰把她拖走，她的母親驚嚇中上前抓住狗頸搶奪蘿嫩，狗主則用力拉狗鍊，當狗終於鬆口後鮮血從蘿嫩的傷口湧出，母親用手壓住傷口止血。

這時狗主匆忙起身離席，帶狗跑出餐館，蘿嫩的父親追出去，警告狗主不可擅自離開意外現場。狗主反身斥責沃卓普先生，指出是小女孩先去招惹狗才會被狗咬，令蘿嫩的父親怒不可遏，但那人依然不管不顧的開車離去，蘿嫩的父親把車牌抄下報警，然後把蘿嫩送到醫院急救，她的臉頰縫了許多針。

哈里斯縣警局按照車牌找到狗主，可能會對她提出控罪。殘障服務犬是須認證，但是有些人想把愛犬帶上飛機或帶入公共場所，給愛犬穿上一件有殘障服務犬標示的背心冒充。警方沒有宣布那隻鬥牛犬是否經過認證，但沃卓普夫婦將會僱請律師向狗主索賠。蘿嫩經過手術後右臉頰上呈現一片紫黑，一大圈的狗牙痕令人望而生憐。

沃卓普夫婦在籌款網站上開設了一個帳戶，希望網友捐錢讓蘿嫩可以做整容手術消去傷痕。民眾濫用殘障服務犬的方式，長久以來造成航空公司的難題，而且帶狗的乘客得以優先登機選最好的座位，引發其他乘客不滿。美國航空(American Airlines)、聯合航空(United)、達美航空(Delta)和捷藍航空(JetBlue)最近宣布不再讓殘障服務犬免費搭機，如果要帶服務犬搭機，除了要出示狗的認證書以外還要給狗買票，以聯合航空為例，每趟的狗票從125元起跳，這種作風贏得空服員與乘客大加讚賞。

美國 休士頓

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