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孕育兩任總統 小布希童年房子擬列古蹟

德州訊
美國前總統小布希（George W. Bush）童年的家，可望成為歷史永久的一部分。（Getty圖片）
美國前總統小布希（George W. Bush）童年的家，可望成為歷史永久的一部分。（Getty圖片）

美國前總統小布希（George W. Bush）童年的家，不久將成為歷史古蹟永久的一部分。國家公園管理局（National Park Service）表示，已開始對該住宅進行「特殊資源研究」，以檢查這棟位於德州Midland西Ohio大道上房屋作為國家公園系統新單元的資格。

據該機構，布希家族，包括已故的前第一夫人芭芭拉布希（Barbara Pierce Bush），於1951年1月至1955年11月期間也曾居住在該房屋中，隨後移居休士頓。

達拉斯南方衛理公會大學（Southern Methodist University）永久歷史中心負責人Jeffrey A. Engel對紐約時報的記者表示，Midland這棟小布希童年生活的住宅影響確實被低估了。

根據國家公園管理局的網站，國家公園管理局永久性保留這些住宅，以此為今世後代帶來歡樂、教育和靈感。

萊斯大學（Rice University）教授、作家兼總統歷史學家道格拉斯布林克利（Douglas Brinkley）說，為國家公園管理局增加小布希童年之家是必須的。

他們在上個月的一份聲明中說，將在1月26日舉行一次虛擬會議，以讓公眾更多了解這座已變成博物館的前總統舊屋。評論開放至2月28日。

小布希 紐約時報 美國

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