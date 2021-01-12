我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛美最新規定 所有旅客登機前 須持新冠檢測陰性證明

這隻海牛背上被刻「川普」字樣 佛州藍洞追查騷擾者

川普可參考 德州小鎮民主命運取決於乒乓球

休士頓訊
乒乓球選出的Dickinson市長肖恩·斯基普沃思（Sean Skipworth）。（城市臉書）
乒乓球選出的Dickinson市長肖恩·斯基普沃思（Sean Skipworth）。（城市臉書）

德州2020年的選舉創造了歷史。無論是得來速投票還是深夜投票，德州在投票選舉過程中取得長足進步。這種進步還不止於投票，儘管過去幾個月關於選舉的有效性引發各州多種法律糾紛，但是在德州，能以更簡單的方式選拔公職人員，那就是使用乒乓球。

迪金森市(Dickinson)是休士頓東南方約30哩處的一個郊區城鎮，人口略超過2萬1000人，這裡決定用隨機抽取的乒乓球的方式，來解決市長候選人肖恩·斯基普沃思（Sean Skipworth）和珍妮佛·勞倫斯（Jennifer Lawrence）之間的平局，每個從高頂禮帽取出的乒乓球均被計入票數。

雖然通過乒乓球選出優勝者似乎是政府系統中的缺陷，但實際上這符合德州法律。根據紐約時報的邁克爾·萊文森（Michael Levenson）的說法，法律允許通過大量下注或機會博弈來解決問題。

在競購市長的過程中，迪金森市選情非常膠著，每個候選人都獲得1010票。

這也不是德州第一次出現這種平局。 2012年，德州Wolfforth市議會兩名候選人之間的平局最終一枚由1974年的一美元銀幣來決定。

迪金森市現任市長朱莉·馬斯特斯（Julie Masters）主持這次兵乓球選舉，她要求Friendswood市長邁克·福爾曼（Mike Foreman）幫忙做公證人。最終斯基普沃思勝選。他對自己的勝利感到興奮，但也對將城市民主的命運擺在乒乓球上是否恰當表示質疑。

德州 投票 紐約時報

上一則

新澤西州眾議會通過友台決議 支持台美洽簽BTA

下一則

喬州疫苗施打緩慢 接種率全美倒數第2 全州打完要花兩年半

延伸閱讀

前國土安全部官員：川普提早下台 激進川粉才能死心

前國土安全部官員：川普提早下台 激進川粉才能死心
愛國者隊主教練 拒絕川普頒發總統自由勳章

愛國者隊主教練 拒絕川普頒發總統自由勳章
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
德意志銀行與川普斷絕往來

德意志銀行與川普斷絕往來
川普不再隱身白宮 將赴德州造訪邊界圍牆

川普不再隱身白宮 將赴德州造訪邊界圍牆
國會被攻占 傳川普私下怪罪反法西斯人士

國會被攻占 傳川普私下怪罪反法西斯人士

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面