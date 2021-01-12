川普可參考 德州小鎮民主命運取決於乒乓球

乒乓球選出的Dickinson市長肖恩·斯基普沃思（Sean Skipworth）。（城市臉書）

德州 2020年的選舉創造了歷史。無論是得來速投票 還是深夜投票，德州在投票選舉過程中取得長足進步。這種進步還不止於投票，儘管過去幾個月關於選舉的有效性引發各州多種法律糾紛，但是在德州，能以更簡單的方式選拔公職人員，那就是使用乒乓球。

迪金森市(Dickinson)是休士頓東南方約30哩處的一個郊區城鎮，人口略超過2萬1000人，這裡決定用隨機抽取的乒乓球的方式，來解決市長候選人肖恩·斯基普沃思（Sean Skipworth）和珍妮佛·勞倫斯（Jennifer Lawrence）之間的平局，每個從高頂禮帽取出的乒乓球均被計入票數。

雖然通過乒乓球選出優勝者似乎是政府系統中的缺陷，但實際上這符合德州法律。根據紐約時報 的邁克爾·萊文森（Michael Levenson）的說法，法律允許通過大量下注或機會博弈來解決問題。

在競購市長的過程中，迪金森市選情非常膠著，每個候選人都獲得1010票。

這也不是德州第一次出現這種平局。 2012年，德州Wolfforth市議會兩名候選人之間的平局最終一枚由1974年的一美元銀幣來決定。

迪金森市現任市長朱莉·馬斯特斯（Julie Masters）主持這次兵乓球選舉，她要求Friendswood市長邁克·福爾曼（Mike Foreman）幫忙做公證人。最終斯基普沃思勝選。他對自己的勝利感到興奮，但也對將城市民主的命運擺在乒乓球上是否恰當表示質疑。