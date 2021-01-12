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新冠變種病毒B-117 馬州也確診2例

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，傳染力更強的新冠變種病毒毒株B-117已在馬州確診兩例，確診者均在65歲以下，住在同一戶，其中一人感染前出過國，另一人應是被其傳染，兩人目前情況尚好，不需要住院。

B-117是去年底首次出現在英國的新冠變種病毒，聯邦疾病防治中心上周公布官方資料顯示，該變種病毒至少已擴散到美國的八個州，並有72人確診。

馬州衛生廳指出，目前無跡象顯示B-117會造成更嚴重的疾病，或增加患者死亡率，但其傳染力要比其他毒株更強；同時也無證據顯示現有的新冠疫苗對B-117變種毒株的有效性減少。

霍根說，馬州確診的這兩例B-117變種毒株病例是巴爾的摩地區居民，住在同一屋簷下，均在65歲以下，其中一人曾有國際旅行史；兩人是在病毒檢測後確診，目前都不需要住院，相應的接觸者追蹤工作已開始，暫無跡象顯示有其他人被傳染。

他指出，州衛生廳官員正密切留意馬州B-117變種病毒的情況，促請馬里蘭人民謹慎對待，繼續遵守公共衛生防疫準則至關重要，要戴好口罩、定期洗手，保持社交距離。

了解更多馬州新冠信息可見州府官網：covidLINK.maryland.gov。

馬州 變種病毒 聯邦疾病防治中心

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