我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批彈劾荒謬 稱「政治史上最大獵巫行動延續」

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

黃惠玲
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情重創百業，也意外拉低了持續上漲多年的房租，根據公寓出租網站Apartment List的最新報告指出，從疫情爆發的去年3月到年底，芝城房租跌幅為13.2%，在全美房租下跌最多的城市中排名第九名，舊金山則以高達26.7%的跌幅居冠。

Apartment List研究報告的主要作者之一沃爾諾克(Rob Warnock)說，大城市為全美房租受到最嚴重影響的城市，他表示，以往工作市場資源豐富且房租昂貴的大城市，都去年出現10年來首見的房租下跌現象，尤其又以舊金山、西雅圖、波士頓等所受的影響最大。

Apartment List統計指出，全美2020年的房租從去年3月到12月間平均下跌1.5%，也是過去至少三年來第一次出現租金跌幅。

去年3月到年底全美房租跌幅最高的前10名城市，分別為舊金山(26.7%)、西雅圖(22%)、波士頓(20.6%)、紐約市(19.9%)、華府(15.3%)、聖荷西(15.2%)、維州阿靈頓(14.8%)、加州奧克蘭(14.2%)、芝加哥(13.2%)、明尼蘇達州的明尼那波利斯以12.8%的跌幅居第10。

該份研究還發現，與城市的房租下跌幅度相比，郊區的租金相對穩定許多，除了去年夏天曾經短暫出現房租降低的情況外，基本上沒有太大變化。

房產網站Zillow的數據也提到，從去年7月開始，大芝加哥都會區的房租就一路下跌，其中芝加哥地區去年11月份的房租比前年同期便宜了2.2%，這也是該公司從2014年開始分析統計大芝加哥房租市場資料以來，最大的跌幅。

而根據Apartment List報告，芝加哥市去年12月的月租金為1193元，比前年同期的1355元，跌了12%，

經營房仲行業的市區公寓公司(Downtown Apartment Company)創辦人李歐斯(Ericka Riots)說，由於空房率越來越高，芝加哥市區出租公寓的房東，紛紛想盡辦法留住房客，包括提供高達五個月的免房租優惠，吸引新的房客簽約，其他優惠，還包括降低申請費、免費停車、免費清掃、現金回饋等。

芝加哥 租金 舊金山

上一則

紅碼悲劇 華母德州機場痛訴

延伸閱讀

偉殊離任 波士頓市長大位競爭激烈

偉殊離任 波士頓市長大位競爭激烈
人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」

人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」
參議員華倫為吳弭參選波士頓市長背書 稱其為「鬥士」

參議員華倫為吳弭參選波士頓市長背書 稱其為「鬥士」
田德隆區凶殺案 41歲東灣嫌犯被逮捕

田德隆區凶殺案 41歲東灣嫌犯被逮捕
累犯獲假釋 布里德：舊金山司法系統失敗

累犯獲假釋 布里德：舊金山司法系統失敗
芝加哥多個社區團體及商家自發組織為遇劫遭槍殺華男關帥舉辦悼念會籌款

芝加哥多個社區團體及商家自發組織為遇劫遭槍殺華男關帥舉辦悼念會籌款

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面