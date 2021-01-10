3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國留學生頭部中彈死

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范一然(圖左)。(芝加哥警局提供、取自芝加哥大學官網)

芝加哥 9日發生一起瘋狂槍擊案，32歲的非裔槍手奈騰格爾(Jason Nightengale)，從南到北肆意開火濫殺民眾，短短幾小時導致三死四傷，其中包括在芝大就讀經濟金融博士四年級的中國留學生 范一然(Yiran Fan，譯音，30歲)，也不幸遭歹徒槍殺，該名槍手在隨後槍戰中，遭警察 擊斃。

芝加哥警局10日表示，經過初步調查，該名槍手有多項前科，8日更曾在臉書貼出一段影片，他在短片中揮舞槍枝，談到要隨機殺人，甚至揚言「我要讓炸掉整個社區」。

根據紀錄，這宗駭人聽聞的連續殺人案件，在9日下午1時50分右爆發，首先為芝大博士生范一然，遭到槍手擊中頭部死在其停在公寓停車場的車內。

10分鐘後，槍手出現在東南端大街4900號的一棟公寓大堂，當時公寓的門房試圖阻止兇嫌進入大樓，槍手繼續闖入，並轉身向該名女性門房開槍，這名46歲的門房胸部中槍死亡。

當時另一名在公寓大樓信箱拿信的77歲女屋主也遭歹徒開槍，到10日為止傷勢仍然危急。

同日2時45分，奈騰格爾從後門進入東南端大街5500號的一棟公寓，搭電梯到19樓後，將槍枝指向一名男性熟識者，槍手要求他交出車輛鑰匙，得逞後即下樓開著該名男性的車輛離開。

3時左右，奈騰格爾出現在南好斯提特街(S. Halsted St.)9300號附近的一家雜貨店，一進入店門就向一名20歲男子的頭部開槍，這名男子傷勢嚴重，送醫後不治。

當時同在該家雜貨店的81歲老婦，背部與頸部均中槍，經緊急送醫，仍未脫離險境。

接著約下午4時，奈騰格爾在南好斯提特街10300號附近，隨機向一輛經過的車子開槍，一名15歲坐在副駕座的女孩頭部中彈，目前情況危急。

之後槍手返回9300號的雜貨店處，瞄準當時已經在現場處理槍擊案的警察開槍，幸未擊中任何警員。

下午5時35分，在南區已經槍殺兩名無辜民眾的槍手，現身在緊鄰芝加哥市北部的艾文斯頓市，先後進入當地的IHOP餐廳，以及旁邊的CVS連鎖藥局，兇嫌在IHOP餐館內槍手夾持一名婦女，並向她開槍後開車逃逸。

警方在後緊追不捨，最後在附近一座停車場攔下，雙方發生槍戰，這名槍手遭警方擊斃。

截至10日下午，除了芝加哥大學布斯商學院公告范一然不幸遭歹徒槍殺外，其他兩名死者與四名傷者身份仍不清楚。

芝大表示，范一然為來自中國的該學院經濟金融博士四年級學生，他是一名聰明又極具天賦的學生，受到同學的尊敬及所有認識他的人的愛戴，范一然原本計畫在今年提交他的博士論文，他主要研究領域，包括銀行資產負債管理的互動、信息靈活下的篩選競爭研究等。

根據了解，范一然2012年畢業於北京大學，之後曾到劍橋大學研究，2014年到芝加哥大學就讀。