州長：麻州公校2月起實施每周定期群組檢測

麻州埃弗雷特(Everett)一個檢測站外，民眾排隊接受新冠檢測。(美聯社)

麻州 州長貝克8日說，麻州很快將向州內所有公立學校提供每周一次的群組抽樣測試 (pool testing)，讓學童在疫期繼續到校上課。

麻州12月間在134個公立和特許學校推出小群組抽樣測試計畫；在同一教室的小群組中抽樣做檢測 的方式，取代每人都做檢測。若是檢測為陰性，即假設整個小組成員都為陰性；若檢測為陽性，則小群組中每一人都得再進行測試。州府現決定把此計畫推廣到麻州每一所公校中。

貝克說，面對面學習對於孩子的教育 、發展和精神健康至關重要；科學已證明，只要採取正確措施，就可控制病毒在教室中傳播。

麻州公衛廳長蘇德絲說，這種群組測試法是個重要的防疫工具，2月起將在麻州各公校推廣，採取自願參加方式，有意參加項目的地區和學校必須在1月15日之前通知公衛廳。

麻州中小學教育廳長萊利說，這項計畫先向公校、特許學校，和特殊教育合作機構開放，並有望推廣至私立學校。

州府官員說，項目開始的前六周，州府將負擔估計1500萬元至3000萬元之間的測試費用；之後，學校可以通過使用聯邦刺激資金(federal stimulus funding)的麻州合同購買試劑繼續檢測計畫。

一直倡議安全教學環摬的麻州教師工會周五對州府公布的新檢測計畫表示讚許；工會主席納吉米(Merrie Najimy)說，公開透明的數據、與教育工作者的定期溝通、尊重彼此協議，確保重返教室的安全，是全州教育工作者和家庭的巨大勝利。