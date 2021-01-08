芝公校11日鐵定開學 未到校教師不發工資

芝加哥公校拍攝了影片，介紹目前學校已經完成的各種防疫準備。(CPS影片截圖)

芝加哥 市長萊特福特與芝加哥公立學校系統(CPS)執行長傑克森(Janice Jackson)8日表示，無論芝加哥教師工會(CTU)如何拒絕返校，11日公校 必須也一定會按照規畫讓首批學生返回教室上課，CPS說，公校已完成系列的防疫準備，而且也成立了臨時指揮中心，一旦教師人數不足，將立即由代課老師上陣，家長可以安心。

傑克森指出，數千名教職員原應從4日起恢復回到校園上班，但受到教師工會出面阻撓，過去一周約有一半的教職員未到校報到，她明確表示，這些教師與員工都將記為「缺勤」，因此也不會向這些教師發薪水。

CPS策略計畫負責人卡馬丘(Judith Camacho)7日出席華埠更好團結聯盟主辦的雲端會議時，回答本報記者相關提問時表示，雖然有許多教師未依規定到校上班，但公校已針對返校議題成立指揮中心，並雇了眾多代課老師待命，只要11日有教師沒有報到，代課老師可隨時補上，人力調度不會有問題。

此外，對於公校是否將對師生定期採檢病毒以加強防疫？卡馬丘告訴本報，CPS提供了檢測 病毒的衛星服務站，只要想接受檢測的師生，隨時可自由選擇到定點接受檢測。

萊特福特說，芝加哥公校學生從去年3月中旬因為疫情改為遠距教學至今，已經累計超過300天讓學生在家上網課，「這不是長遠之計，特別是年紀小的孩子，格外需要額外的幫助與支持卻無法取得合適他們的學習環境，她說，公校已經落實各項防疫措施，一定盡力維持學生與員工安全。

11日公校將首先開放給學前班、特殊教育班學生返校上課，根據CPS調查，約有6500名學生願意在11日回到校園上實體課程，接下來2月1日將允許幼稚園到八年級的學生返校上課，每個家庭可自由選擇繼續在家上網課或回到課堂，目前公校統計，約有7.7萬名學生選擇返校，高中部分現階段仍沒有確切的返校日期。

萊特福特說，「我們有義務支持家長的選擇，拒絕這種選擇是不負責任且錯誤的作法」，傑克森補充，CPS已經投入千萬資金改善學校安全。

4日的第一天教職員回校上班日，僅有六成的員工準時到學校報到，傑克森說，儘管教師工會不斷向教師成員遊說，但到8日到校上班的教職員增加到65%。

多位芝加哥區長及公校校長，也對CPS的返校計畫提出批評，但CPS官員持續重申已經做好安全返校的各項準備，同時也提到遠距教學存在嚴重的公平教育問題。