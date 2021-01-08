國會警察因公殉職 國會大廈降半旗紀念

一名國會警察因公殉職，國會大廈8日降半旗緬懷該警員。美聯社

川普 支持者日前暴力攻占並破壞國會一事，持續在各界掀起巨浪，一名國會警察 因公殉職，國會大廈8日降半旗緬懷該警員，國會警察局局長也已因未能保護國會山莊受到多方批評，宣布16日將離職；聯邦檢察官已指控數十人，稱會調查所有相關人士，預計近日案件將大增，偷竊國會文件者也涉嫌侵犯國家安全。

國會警方在聲明中指，斯科尼克(Brian Sicknick)在6日的暴亂中「與抗議者發生肢體衝突」並受傷，當晚回辦公室後昏迷，但送醫不治，7日晚9時30分死亡；國會警方稱斯科尼克因公殉職，但具體受傷情況和死亡原因仍在調查。

聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)8日上午要求國會大廈降半期緬懷斯科尼克，她在聲明中表示，暴力叛亂、攻擊破壞國會的行為是美國歷史上的污點，但在一線維穩、保護國會的英雄們的勇敢與決心，永遠也不會被忘記；斯科尼克2008年7月加入國會警察。

華府 的代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)表示，截至目前已有數十宗關於國會暴亂的起訴案件，包括40宗關於非法闖入禁區、非法持槍的案件；此外薛溫辦公室已對15人提出聯邦指控，包括一名在國會大廈附近持危險槍枝的男性。

薛溫稱目前的調查進展良好，「但這僅是開始」，預計近日指控數量將大增，因多人偷竊、破壞國會大廈的公物、電腦、文件，這都可能威脅到國家安全；此外薛溫辦公室也將進一步調查所有的叛亂、煽動陰謀等行為。

對於是否會調查川普總統，因多方評論認為他6日的集會演講具有煽動性，薛溫表示，「會調查所有與此事(指國會暴亂)有關的所有人，若證據顯示構成犯罪，都將受到指控。」

國會警察局局長桑德(Steven Sund)也因未能阻擋暴力的川普支持者攻占國會山莊，受到波洛西與警察工會的抨擊，在7日晚間遞出辭呈，將於16日離職。

美國陸軍部長和華府警察局長近日都承認，儘管已明確知道多個極端右翼團體計畫參加6日的集會，他們仍完全沒預料到川普支持者會暴力攻占國會，在暴民闖入國會後，國會警察尋求華府警方和國民兵的支援，最終才控制住局面。