我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

倫敦進入「重大事件」狀態 醫院恐因疫不堪重負

國會警察因公殉職 國會大廈降半旗紀念

記者張筠／華盛頓報導
一名國會警察因公殉職，國會大廈8日降半旗緬懷該警員。美聯社
一名國會警察因公殉職，國會大廈8日降半旗緬懷該警員。美聯社

川普支持者日前暴力攻占並破壞國會一事，持續在各界掀起巨浪，一名國會警察因公殉職，國會大廈8日降半旗緬懷該警員，國會警察局局長也已因未能保護國會山莊受到多方批評，宣布16日將離職；聯邦檢察官已指控數十人，稱會調查所有相關人士，預計近日案件將大增，偷竊國會文件者也涉嫌侵犯國家安全。

國會警方在聲明中指，斯科尼克(Brian Sicknick)在6日的暴亂中「與抗議者發生肢體衝突」並受傷，當晚回辦公室後昏迷，但送醫不治，7日晚9時30分死亡；國會警方稱斯科尼克因公殉職，但具體受傷情況和死亡原因仍在調查。

聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)8日上午要求國會大廈降半期緬懷斯科尼克，她在聲明中表示，暴力叛亂、攻擊破壞國會的行為是美國歷史上的污點，但在一線維穩、保護國會的英雄們的勇敢與決心，永遠也不會被忘記；斯科尼克2008年7月加入國會警察。

華府的代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)表示，截至目前已有數十宗關於國會暴亂的起訴案件，包括40宗關於非法闖入禁區、非法持槍的案件；此外薛溫辦公室已對15人提出聯邦指控，包括一名在國會大廈附近持危險槍枝的男性。

薛溫稱目前的調查進展良好，「但這僅是開始」，預計近日指控數量將大增，因多人偷竊、破壞國會大廈的公物、電腦、文件，這都可能威脅到國家安全；此外薛溫辦公室也將進一步調查所有的叛亂、煽動陰謀等行為。

對於是否會調查川普總統，因多方評論認為他6日的集會演講具有煽動性，薛溫表示，「會調查所有與此事(指國會暴亂)有關的所有人，若證據顯示構成犯罪，都將受到指控。」

國會警察局局長桑德(Steven Sund)也因未能阻擋暴力的川普支持者攻占國會山莊，受到波洛西與警察工會的抨擊，在7日晚間遞出辭呈，將於16日離職。

美國陸軍部長和華府警察局長近日都承認，儘管已明確知道多個極端右翼團體計畫參加6日的集會，他們仍完全沒預料到川普支持者會暴力攻占國會，在暴民闖入國會後，國會警察尋求華府警方和國民兵的支援，最終才控制住局面。

警察 川普 華府

上一則

國會動亂 芝華人治安維權大集會緊急叫停

下一則

芝公校11日鐵定開學 未到校教師不發工資

延伸閱讀

眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序
提前下台聲浪高漲…川普認了新政府 「確保平穩交接」

提前下台聲浪高漲…川普認了新政府 「確保平穩交接」
波洛西辦公室腳蹺男：狂熱川粉 白人國族主義者

波洛西辦公室腳蹺男：狂熱川粉 白人國族主義者
暴徒闖國會 新科眾議員瑪麗奧譴責

暴徒闖國會 新科眾議員瑪麗奧譴責
華府暴動究責 國會警局長與參眾院警衛長下台

華府暴動究責 國會警局長與參眾院警衛長下台
若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

熱門新聞

許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普