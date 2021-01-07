我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康州出現兩名英國變種新冠病毒確診者

趙小蘭辭運輸部長 國會暴動後閣員首辭

2021年全美最佳尋職地點 佛蒙特州南伯靈頓排第一

記者唐嘉麗／波士頓報導
佛蒙特州南伯靈頓市在2021年全美最佳尋職地點排名第一，圖為位於該市的Shelburne Farms。(記者唐嘉麗／攝影)
佛蒙特州南伯靈頓市在2021年全美最佳尋職地點排名第一，圖為位於該市的Shelburne Farms。(記者唐嘉麗／攝影)

財務網站 WalletHub 公布最新「2021年美國最佳尋職地點」( best places to look for a job )研究報告，佛蒙特州南伯靈頓(South Burlington)名列第一，新英格蘭地區排名在前的還有名列11的緬因州波特蘭、排名14的新罕布夏州納施華(Nashua)。

該報告稱，2020年的就業市場因為疫情受到巨大衝擊，失業率曾一度達到14.7％，但之後情況一直在穩步回升。據美國勞工統計局最新就業報告，全美失業率為6.7％，許多人仍在尋找工作。”

該研究使用32個指標對182個城市進行排名。這些指標包含就業市場和社經因素兩大類，如工作機會、就業增長、平均起薪、失業率、工作穩定度、員工 福利、工作滿意度、殘疾友善度、住房負擔能力、中位收入、通勤時間、交通便捷，新冠病毒確診和死亡例等。

2021年最佳尋職地點前十名，依次為：南伯靈頓(VT)、哥倫比亞(MD)、維吉尼亞海灘(VA)、鹽湖城(UT)、Boise(ID)、Scottsdate(AZ)、Cheapeake(VA)、西雅圖(WA)、Colorado Spring (CO)、Plano (TX)。

新英格蘭地區上榜的還有新罕州的曼切斯特(排名22)、緬因州的Lewiston(28)、佛蒙特州的伯靈頓(64)；波士頓是全美每月平均起薪最高的城市之一，但綜合其他條件，名列118；麻州伍斯特市排名146；康州的紐海文(New Haven)、橋港(Bridgeport)敬陪末座，在182名中，分別排在173和175名。

就業 美國 新英格蘭

上一則

實驗樣本擬帶回中國 研究員被判驅逐出境

延伸閱讀

國會正式認證 拜登當選第46任美國總統

國會正式認證 拜登當選第46任美國總統
元旦前後風暴來襲 新英格蘭跨年下雨又下雪

元旦前後風暴來襲 新英格蘭跨年下雨又下雪
佛州11月失業率維持6.4% 奧蘭多最高7.7%

佛州11月失業率維持6.4% 奧蘭多最高7.7%

紐約市失業率11.8% 全州最慘

紐約市失業率11.8% 全州最慘
疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%

疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%
佛蒙特州自填總統選票 佛奇、乳酪都上榜

佛蒙特州自填總統選票 佛奇、乳酪都上榜

熱門新聞

許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」
畫面曝光！女川普支持者想爬窗進入國會 警開槍擊斃

畫面曝光！女川普支持者想爬窗進入國會 警開槍擊斃

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金