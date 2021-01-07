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實驗樣本擬帶回中國 研究員被判驅逐出境

記者劉晨懿之／波士頓報導
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)前研究員鄭灶松(Zaosong Zheng)2019年年底在波士頓機場被查獲行李箱中藏有醫學研究樣本，去年12月初認罪向海關撒謊。波士頓聯邦地方法院法官1月6日判處鄭灶松已服刑期，約87天，及三年監督釋放，並下令將其驅逐出境。

據哈佛學生校報，鄭灶松律師在判決備忘錄中稱，鄭灶松持有1月6日返回中國的機票，並同意至少10年內不回美國；另外，鄭灶松並沒有被判定為偷竊或走私生物材料。

鄭灶松其中一名律師查開德(Norman S. Zalkind)律師將6日的判決部分視為「聯邦此時對中國科學家的立場。」他稱，鄭灶松唯一做錯的事情是沒有在機場對海關人員說實話；他補充道，「如果他是美國公民，我想不會有任何懲罰。」

去年底認罪協議中，檢方同意撤銷走私貨物指控。

鄭灶松另一位律師鄧肯(David Duncan)指出，在拘留程序中，檢方提出了很多指控，包括稱行李箱中生物材料是鄭灶松從所工作實驗室「偷來的」。在量刑備忘錄中，檢方現同意這些材料「價值不大」，很容易複製；檢方還暗示這些材料是鄭灶松製作的。

據法院文件，波士頓機場海關人員曾將鄭灶松標記為走私生物材料高風險人士。海關人員在搜查行李時，鄭灶松一再否認攜帶研究樣品。海關人員在行李箱中發現有21個試管後，鄭灶松辯稱這些與其研究無關，而是朋友給他。其後他最終承認這些樣本來自其工作的實驗室，他計畫將這些裝癌細胞樣本帶回在中國的實驗室，並以自己名義發表論文。

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