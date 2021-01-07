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元首、脫口秀主持、CEO...各界聲討國會之亂

包瑟稱國會暴亂總統和暴力示威者要負責 華府延長緊急狀態

記者張筠／華盛頓報導
華府市長包瑟(Muriel Bowser，圖)7日將昨日的「國會暴亂」稱為教科書式的「國內恐怖主義」(domestic terrorism)，表示總統要對此負責，暴力示威者也要承擔責任。美聯社
華府市長包瑟(Muriel Bowser，圖)7日將昨日的「國會暴亂」稱為教科書式的「國內恐怖主義」(domestic terrorism)，表示總統要對此負責，暴力示威者也要承擔責任。美聯社

華府市長包瑟(Muriel Bowser)7日將昨日的「國會暴亂」稱為教科書式的「國內恐怖主義」(domestic terrorism)，表示總統要對此負責，暴力示威者也要承擔責任；此外包瑟宣布將華府緊急狀態延長至21日下午3時，國會山莊附近7日上午也已增建更多圍欄，加強防護和警力，截至7日上午，已有近70人被捕，四人死亡，另有一名華府警察傷勢嚴重。

包瑟在7日的記者會上首先感謝華府市民的配合遵守宵禁，並避免與示威者發生衝突；她將6日國會發生的暴亂稱為「教科書式的國內恐怖主義」，對此「總統要負責，暴力示威者也要負責」；國會警察(Capitol police)也稱暴力示威是違反憲法第一修正案的犯罪行為。

華府警察局長康提(Robert Contee)表示，截至7日上午，已有至少69人被捕，包括61名男性和八名女性，在目前被捕的民眾中，只有一人是華府市民；華府警方已與FBI合作調查，也呼籲民眾配合協助，若掌握任何線索，可致電(202)727-9099，或短信至50411。

康提也提供了在暴亂中死亡的人員信息，截至7日上午已有四人死亡，35歲的女性Ashli Babbit在混亂中被國會警察射中身亡，另有一名成年女性和兩名成年男性死亡；在6日的混亂中，至少14名華府警察受傷，其中一人傷勢嚴重，目前仍在醫院接受治療。

警方6日在民主黨全國委員會、共和黨全國委員會總部發現兩個管狀炸彈(pipe bombs)，同日查獲至少六把槍，5日查獲三把槍和一把電擊槍(stun gun)；此前華府官員多次提醒，不要帶槍參加示威。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）7日也表示已加強國會山莊附近的防護，加固圍欄。

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