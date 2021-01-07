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施打新冠疫苗年齡放寬 伊州65歲將可接種

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州宣布第二梯次施打新冠疫苗年齡降低到65歲。(州長辦公室)
伊州宣布第二梯次施打新冠疫苗年齡降低到65歲。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克宣布，第二梯次(Phase 1B)施打新冠疫苗目標的年齡，將從75歲大幅降低到65歲，此外，包括教師、托兒所職工、超市員工等必要行業從業人員，都將列入該梯次接種名單。

普立茲克也公開表示，如果在1月15日前，全州任何一區達到衛生廳「經濟開放第三階段」(tier 3)標準者，當地商業營運限制即可放寬。

普立茲克說，必要行業員工本來就列在聯邦公佈的第二梯次接種範圍內，但他將聯邦建議二梯次可接受施打的75歲及以上的年齡，降低了10歲成為65歲及以上均能在該階段接種疫苗，他表示，此舉主要希望提早強化保護耆老。

他進一步解釋，降低施打年齡的另一個主要原因，是因為非裔與拉丁裔的染疫死亡率高於其他族群，而這兩類族裔的死亡年齡也比其他族裔更年輕，根據統計，伊州白人染疫死亡的平均年齡是81歲，非裔則為72歲，拉丁裔更降到68歲。

州府預估，第二梯次的施打人口約為320萬人，其中包括130萬名必要行業工作者與190萬65歲及以上長者。

目前不包括芝加哥市在內，伊州共收到34萬5000劑輝瑞與莫德納疫苗，另外還收到額外11萬4000劑專供長照中心住戶與職員使用的疫苗，芝加哥市則收到超過20萬7000劑疫苗。

普立茲克表示，到6日為止，全州約1/3的醫護人員，至少已經施打了首劑疫苗，他也提到，預期拜登就任總統後，將可加速疫苗配送速度。

對於州府降低第二梯次施打年齡的作法，芝加哥市衛生局則回應「不會跟隨」，芝市將遵守聯邦指導原則，第二階段施打年齡為75歲及以上長者。

在放寬商業營運方面，要符合允許堂食標準，該區必須連續三天的確診率不能超過6.5%，到7日為止，伊州11個防疫區，有五個未達此標準。

疫苗 伊州 芝加哥

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