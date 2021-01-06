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麻州華人及警員被控違反槍支法 疑無證開訓練營

記者劉晨懿之/綜合報導

麻州聯邦檢察官萊林(Andrew Lelling)聲明指，一名麻州廷斯伯勒(Tyngsboro)鎮警察和一名華人投資者非法改裝槍支，未申請許可證而向中國遊客提供槍械訓練營，還試圖建造一個大型室內射擊場。兩人被控共謀違反國家槍支法(National Firearms Act)而遭逮捕，1月7日上庭。

據WHDH，麻州聯邦檢察官辦公室指出，36歲的來自新罕布夏州的惠特曼(Daniel Whitman)和49歲居住在麻州Westford的中國公民劉冰(Bin Liu，音譯)製造、擁有和未註冊短管步槍，以及未適當登記而擁有抑制器。

該辦公室稱，惠特曼是一名全職警察，也是廷斯伯勒一家零售槍支店Hitman Firearms的老闆和主要經理，劉冰登記為該公司經理和投資者。惠特曼和劉冰還試圖利用中國投資者資金建立一個名為「自由射擊運動（Freedom Alley Shooting Sports」的大型室內射擊場，為本地和國際客戶服務，提供射擊指導和其他服務。

萊林辦公室還稱，惠特曼和劉冰已多次為中國遊客開辦槍械訓練營，包括射擊和戰術訓練。萊林稱，向外國公民提供槍械訓練需向美國國務院申請許可證，但惠特曼和劉冰從未申請過也沒有獲得許可證。

萊林聲明指出，搜查Hitman Firearms公司是發現一把未註冊的步槍，調查人員在劉冰車內發現了一把經過改裝的手槍。

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