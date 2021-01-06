我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／川普支持者湧入華府 不乏華裔現身力挺

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

協助低收入失業者求職 麻州提供電腦和免費熱點

記者唐嘉麗／波士頓報導

麻州長貝克5日在春田市宣布一項為期半年、為失業者提供免費互聯網(internet )或是網路服務津貼，以協助他們找工作的新計畫；若是失業者家中沒有電腦，也可透過項目取得Chromebook 個人電腦。

以920萬補貼低收入社區互聯網和大熱點的「麻州互聯網連接」(Mass. Internet Connect)新項目屬於麻州10月宣布的7.74億元經濟復甦計畫的一部分，由執行機構 MassHire 把失業者和供應商聯繫起來；失業者住在Charter 或Camcast電信適服務的範圍，有資格獲得補貼，其他地區的失業者可獲得免費的Verizon 連網熱點(hot spot)；如果家中沒有上網設備，則由供應商分發Chromebook。

符合網路援助資格者需是MassHire 機構的成員；MassHire 在全州有近30個職業中心，提供電腦課程、尋助民眾尋職就業

貝克在新聞稿中說，互聯網對求職者至關重要，新計畫可幫助求職者解決上網困難的挑戰，讓他們藉由網路建立和保持聯繫，與潛在雇主交流，獲得MassHire及其合作夥伴提供的培訓和服務，最終重返就業市場。

即日至6月30日，麻州將在大城市和鱈魚角地區，及目前服務不佳的30個麻州中、西部社區擴大WiFi熱點計畫，或在某些地區添加室內熱點。「麻州頻寬項目」( Massachusetts Broadband Initiative)將提供經費給裝置室內熱點、購買有機玻璃隔板、雇人監測社交距離的社區；麻州政府將支付這些地方的無線設備、安裝和每月互聯網服務費用。

麻州 就業 低收入

上一則

每周300元補助到帳了！伊州華裔失業者鬆口氣

延伸閱讀

州長警告：變種病毒已入侵麻州

州長警告：變種病毒已入侵麻州
哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州
麻州拚減排 2035年限售電動新車

麻州拚減排 2035年限售電動新車
推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制

推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制
2警員2014年射殺非裔男童 美司法部宣布不起訴

2警員2014年射殺非裔男童 美司法部宣布不起訴
麻州砸6.68億 紓困小企業 12/31開始申請

麻州砸6.68億 紓困小企業 12/31開始申請

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人

華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人