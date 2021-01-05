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兒童染新冠易痊癒 但後遺症危害大

德州福和市訊
庫克兒童醫院呼籲家長注意子女染疫後遺症。(Cook Children's Medical Center網頁)
庫克兒童醫院呼籲家長注意子女染疫後遺症。(Cook Children's Medical Center網頁)

德州北部福和市的庫克兒童醫院(Cook Children's Medical Center)目前有五名「兒童多系統發炎病變」的小病患，醫院與病童的家長呼籲父母親要為孩子預防新冠病毒感染，如果有感染要注意防範這種後遺症。

在COVID-19病毒肆虐美國一年之際，醫療專家大致了解這種病毒對年長者殺傷力特強，但是大多數的兒童感染以後不會出現症狀，而且很快就會痊癒並獲得免疫力，因此家長常對孩子的防疫掉以輕心，許多政府官員並大力倡導學校照常上課。五歲的佩頓柯普蘭(Peyton Copeland)和她的四個兄弟姊妹去年都感染了新冠病毒，但都沒有什麼症狀。

幾個星期後佩頓突然發高燒，她的母親塔拉(Tara Copeland)把她送去看急診，醫生認為是得了鏈球菌咽喉炎(strep throat) ，佩頓回家服藥後將近104度的燒還是不退，而且接著眼睛、鼻子、嘴唇和臉部腫脹，全身的皮膚都出現疹子，母親把她送到庫克兒童醫院，醫師從得知佩頓一個月前感染過COVID-19以後，診斷她是得了新冠後遺症「兒童多系統發炎病變」(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，簡稱MIS-C) ，當天晚上她的病況迅速惡化，醫院必須給她裝上呼吸器(ventilator)。

對症下藥以後，佩頓現在醫院緩慢康復中，她是目前五名罹患MIS-C的小病患之一，這些病童的家長表示，原本並不知道孩子得新冠病毒痊癒後可能會有這樣的風險。佩頓現在可以勉強擠出一絲笑容，但她的復原之路還很遙遠，她的母親表示佩頓跟生病以前變了一個人，她的行為跟反應都完全不同了。

MIS-C與「川崎氏症」(Kawasaki Syndrome)是同一種疾病，身體的免疫系統出現強烈的反應，開始攻擊自身的細胞和組織，去年春季醫療專家就已經發現這樣的情況，但是許多國民並不瞭解兒童面臨這種後遺症的重大風險。塔拉呼籲家長，孩子從COVID-19痊癒以後，父母應該仔細注意孩子的狀況，一有問題要及早送醫，並且主動告訴醫生孩子曾感染過新冠病毒，越早治療身體受到的損傷越小。

庫克 美國 德州

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