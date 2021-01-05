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影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

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影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

記者羅曉媛／華盛頓報導
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

新冠疫苗施打目前僅限醫護和一線人員等小部分「高危」感染群體，但華府一名法學院學生近日偶遇「天上掉餡餅」，由於原本要接種疫苗的一線人員未到現場，而新冠疫苗解凍後即將失效，改由他和朋友接種了疫苗。

@justlydeserved

#vaccine #Welcome2021 #bye2020 #covidvaccine #vaccinecoronavirus @dr.eric.b

♬ Celebrate the Good Times - Mason

華府法學院學生麥克米蘭(David MacMillan)上周五晚和友人一同前往超市Giant，未料卻被Giant藥店的一名工作人員「攔截」，問道「我手上有兩劑疫苗，如果不打給誰的話，就得扔掉，你們要打莫德納(Moderna)新冠疫苗嗎？」

兩人並未過多遲疑，這是他們接種的第一劑新冠疫苗，數周後還將接種第二劑；Giant表示，這兩劑疫苗原本要打給一線工作者，但人未現身，而新冠疫苗解凍後不能室溫保存，數小時就將失效，依照華府衛生局指示，為避免新冠疫苗浪費，若疫苗無法給到一線人員且即將失效，可給到任何願意接種的人。

麥克米蘭還將這段經歷拍成視頻分享到抖音(Tiktok)，收穫十多萬點讚；他說，當下假消息滿天飛，讓人們看到這樣重要、正面的事情很重要，「我們應該為(有了疫苗)可以對抗疫情感到激動」。

他隨後也在抖音分享後續，指接種後只出現輕微頭痛症狀，但整體感覺很好，目前聯邦疾病防治中心(CDC)每天通過短信留意他的症狀。

Giant表示，「莫德納疫苗很珍貴、能救人性命，我們很高興沒浪費疫苗，而是給到他們。」

疫苗 華府 抖音

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