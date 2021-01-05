芝華埠持槍劫車沒完沒了 華人團結將上街維權

因遭遇劫車而喪生的關帥命案，許多出席悼念會的民眾都對治安惡化表達憂心與不滿。(特派員黃惠玲/攝影)

33歲的關帥遭遇劫車死於槍口，震驚華埠 社區，然而公眾高度關注，似乎仍擋不住過去一周的劫車案件氾濫，根據警方紀錄，從去年12月29日到今年1月4日間，華埠至少又傳出三宗持槍劫車案及兩起持槍搶劫案，還有一宗汽車盜竊案，為提高社區警戒，並呼籲警局加強打擊犯罪力度，多個華人 組織將以「芝加哥 華人治安維權大集會」為名，號召社區群眾走上街頭發聲。

第九警分局紀錄顯示，12月29日傍晚5時50分，在24街的中山公園前，發生了持槍劫車案；次日傍晚6時，在南威爾斯街與19街附近，又有民眾駕車遭歹徒持槍劫車；1月4日凌晨，27街夾史都華街(S. Stewart St.)持槍搶走民眾車輛。

芝加哥警局指出，持槍劫車案件不僅在華埠地區而是在全市範圍內激增，1月4日晚間除華埠外，至少還有兩宗持槍搶劫在市區以及北邊的Bucktown發生，2019年全市劫車案有603件，到2020年激增到超過1400件，「劫車的確已經成為芝加哥的主要治安問題」。

有鑑於治安惡化，加上去年在華埠就有三名華人遇搶劫而遭歹徒槍殺，在華埠治安基金會、華埠更好團結聯盟、芝加哥槍友會的主導下，將集合華裔社區力量，於9日下午1時於芝加哥九分局前集合發聲，然後繼續轉往位於市區(69 Washington St.)的庫克郡伊州檢察官福克斯(kim Foxx)辦公樓，呼籲司法系統嚴懲兇手。

主辦組織表示，該活動的目的，希望要求市府與警察局增加對於華埠社區安全的保護力度，拿出有效措施改善社區治安，也藉此呼籲司法部門嚴厲打擊犯罪活動，保護公眾生命安全。

此外，透過集會促進社區提高安全意識，並推廣民眾遇治安事件需報案的基本觀念，加強社區與警局、政府合作。