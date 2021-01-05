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疫苗第一劑擋不住新冠 國會議員仍染疫

德州訊
德州眾議員Kay Granger證實感染新冠病毒，正在隔離。（Kay Granger臉書）
德州眾議員Kay Granger證實感染新冠病毒，正在隔離。（Kay Granger臉書）

德州在2020年聖誕節假日後新冠肺炎感染者數字飆升，2021年1月4日入院患者瀕臨破紀錄的1萬3000例。感染者中包括眾議員格蘭潔（Kay Granger），她表示，在首都華盛頓參加新國會返回後檢測COVID-19呈陽性。格蘭潔上月接受新冠疫苗第一劑，但仍被感染。

格蘭潔辦公室在聲明中稱，這位77歲的共和黨人沒有症狀，感覺很好！目前不清楚她是怎樣被感染。格蘭潔是眾議員撥款委員會的主要成員，於2020年12月間已注射完第一劑COVID-19疫苗。她原本將於6日（周三）接受第二劑疫苗。她的發言人括彼（Michelle Koepp）表示，對於注射第二劑疫苗，格蘭潔需要先隔離一段時間再說。

專家表示，接受COVID-19疫苗注射人士，需要在注射第一劑疫苗後幾周內獲得某種程度的保護，要想獲得更高程度免疫，需要注射第二劑疫苗後幾周內才可以。

在過去八天中，德州已經發生COVID-19入院患者數量七次新高。4日新增病毒感染者近1萬6000例。在美墨邊境一個叫羅馬（Roma）的小城市，擔任警局局長超過27年的Jose Garcia，近日感染新冠病毒死亡。羅馬市於1936年建市，居民人口有萬人左右，該市也稱Roma-Los Saenz。

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