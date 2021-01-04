我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

染疫居家自療法? 醫師告訴你該與不該

編譯組／綜合報導
居家令讓民眾在家做飯頻率增加，希望之城營養師提醒民眾不要忽略一些廚房中的小細節。（希望之城提供）
居家令讓民眾在家做飯頻率增加，希望之城營養師提醒民眾不要忽略一些廚房中的小細節。（希望之城提供）

隨著疫情越發嚴重，如今在社交媒體上充斥著各種所謂的建議和家庭療法，號稱在家中恢復的新冠治療方法。但專家警告，民眾應該選擇來自醫療專業人員的建議，而非來自隨機陌生人的社群媒體帖子。

休士頓KHOU電視台報導，Baylor Scott & White Health醫院的醫師溫特(David Winter)被問及最近社交媒體上的家庭療法時，他表示「我首先要說家庭療法沒有多大意義」，「有些很瘋狂，有些實際上是很危險的」。

比如社交媒體帖子上建議，要經常趴著睡，設置鬧鐘每兩小時左右醒來一次，然後走動並活動手臂半小時，再回去睡覺。

溫特醫師表示，這條建議只能說是個錯誤。對於住進加護病房的重度新冠肺炎患者來說，趴著睡似乎很有用，但對於在家的人來說毫無作用。他建議人們用最舒適的姿勢睡覺。而起床幾次或每兩個小時起床根本沒有任何意義。他建議盡可能多睡覺，要獲得良好的休息。

社媒帖子還建議飲用特定的飲料，例如佳得樂活含電解質的飲品，以及食用特定的水果和蔬菜。溫特表示，只要簡單地吃一頓健康的飲食、多喝水就好，無論是冷還是溫熱的水都可以。如果患有新冠或與此相關的任何感染，那麼喝大量的水並獲得充足的休息非常重要。至於服用維生素和少量阿司匹林以防止血凝塊的建議，溫特表示，如果只是適度服用，不會造成傷害。

溫特表示，外界有很多誤傳和「瘋狂的想法」，「我每天都會接到關於新冠的新想法的電話，但通常不會成功。只需使用常識即可。如果您有任何疑問，請致電您的醫生」。

社群媒體 疫情 休士頓

上一則

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

延伸閱讀

英國法官憂亞桑傑自殺 拒絕將他引渡美國

英國法官憂亞桑傑自殺 拒絕將他引渡美國
遊民巷爆疫情 救援組織疲於奔命

遊民巷爆疫情 救援組織疲於奔命
怕染疫檢查銳減 癌症死亡恐激增

怕染疫檢查銳減 癌症死亡恐激增
1傳44！大連現超級傳播者 疫情源頭疑為俄國貨輪

1傳44！大連現超級傳播者 疫情源頭疑為俄國貨輪
小心防護仍中鏢 …身邊人隱匿確診 害他染疫

小心防護仍中鏢 …身邊人隱匿確診 害他染疫
聖蓋博市療養院再爆疫情 確診與死亡人數待證實

聖蓋博市療養院再爆疫情 確診與死亡人數待證實

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦
身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
震驚！末代霹靂嬌娃與龐德女郎猝逝 享年65歲

震驚！末代霹靂嬌娃與龐德女郎猝逝 享年65歲
美加快接種 擬讓部分民眾打一半劑量莫德納疫苗

美加快接種 擬讓部分民眾打一半劑量莫德納疫苗