染疫居家自療法? 醫師告訴你該與不該

居家令讓民眾在家做飯頻率增加，希望之城營養師提醒民眾不要忽略一些廚房中的小細節。（希望之城提供）

隨著疫情 越發嚴重，如今在社交媒體上充斥著各種所謂的建議和家庭療法，號稱在家中恢復的新冠治療方法。但專家警告，民眾應該選擇來自醫療專業人員的建議，而非來自隨機陌生人的社群媒體 帖子。

休士頓 KHOU電視台報導，Baylor Scott & White Health醫院的醫師溫特(David Winter)被問及最近社交媒體上的家庭療法時，他表示「我首先要說家庭療法沒有多大意義」，「有些很瘋狂，有些實際上是很危險的」。

比如社交媒體帖子上建議，要經常趴著睡，設置鬧鐘每兩小時左右醒來一次，然後走動並活動手臂半小時，再回去睡覺。

溫特醫師表示，這條建議只能說是個錯誤。對於住進加護病房的重度新冠肺炎患者來說，趴著睡似乎很有用，但對於在家的人來說毫無作用。他建議人們用最舒適的姿勢睡覺。而起床幾次或每兩個小時起床根本沒有任何意義。他建議盡可能多睡覺，要獲得良好的休息。

社媒帖子還建議飲用特定的飲料，例如佳得樂活含電解質的飲品，以及食用特定的水果和蔬菜。溫特表示，只要簡單地吃一頓健康的飲食、多喝水就好，無論是冷還是溫熱的水都可以。如果患有新冠或與此相關的任何感染，那麼喝大量的水並獲得充足的休息非常重要。至於服用維生素和少量阿司匹林以防止血凝塊的建議，溫特表示，如果只是適度服用，不會造成傷害。

溫特表示，外界有很多誤傳和「瘋狂的想法」，「我每天都會接到關於新冠的新想法的電話，但通常不會成功。只需使用常識即可。如果您有任何疑問，請致電您的醫生」。