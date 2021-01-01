新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

許多華人民眾1日一早就已經收到紓困金600元。(讀者提供)

新年伊始，許多華人民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金 ，至於沒有設定銀行直接轉帳的符合發放資格民眾，預計很快也會收到財政部寄出的600元紙本支票，不過，根據規定，沒有社會安全號碼但有報稅 的民眾，這次仍領不到這筆補助，此外，17到24歲間的子女，如由父母申報為撫養人，也收不到這筆款項。

家有父母、兩個未成年孩子的張磊夫婦說，「雖然不是理想的每人2000元，但一次進帳3600元，對於家中目前只有一人上班、一份穩定收入的經濟情況，還是有很大幫助」。

部分銀行在這次的聯邦紓困金發放作業中，增加了電郵通知錢以到帳的服務，住在芝加哥的林莉莎說，1日上午9時左右，就收到3/5銀行電郵通知600元入帳。

這筆600元的紓困金，仍有部分民眾被排除在發放名單之外，包括：

●收入限制：個人年收入低於7萬5000元者，可獲得全額600元補助，年收介於7萬5000元到8萬7000元間者，不能拿到600元，則將依收入計算而可可獲部分補助；年收超過8萬7000元者，無法獲得任何金額的補助；夫婦合併報稅者，年收低於15萬元，可獲600元，超過17萬4000元就拿不到一毛錢補助，收入介於兩者間，則依比率發放；如以「家長」(head of a household)報稅，年收低於11萬2500元，可獲全額600元，超過12萬4500元者，也將無任何補助，收入介於兩者的話，依比率發放。

●子女發放標準：低於16歲以及16歲的青少年，都將每人發放600元，每個家庭所有子女都可獲得此補助，不受人數限制；至於17到24歲仍由父母申報為撫養人口的話，則無法獲得600元紓困金。

●混和狀態家庭(mixed-status families)：第二筆紓困金發放與第一次1200元的最大不同，在於將美國公民 的非公民眷屬(需持有社會安全號)也納入發放範圍。

●無社安號的非公民：儘管守法報稅，且有ITIN報稅號碼，但只要沒有社會安全號，均排除在紓困金發放範圍。