我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約首位新年寶寶 布魯克林康尼島醫院誕生

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

許多華人民眾1日一早就已經收到紓困金600元。(讀者提供)
許多華人民眾1日一早就已經收到紓困金600元。(讀者提供)

新年伊始，許多華人民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金，至於沒有設定銀行直接轉帳的符合發放資格民眾，預計很快也會收到財政部寄出的600元紙本支票，不過，根據規定，沒有社會安全號碼但有報稅的民眾，這次仍領不到這筆補助，此外，17到24歲間的子女，如由父母申報為撫養人，也收不到這筆款項。

家有父母、兩個未成年孩子的張磊夫婦說，「雖然不是理想的每人2000元，但一次進帳3600元，對於家中目前只有一人上班、一份穩定收入的經濟情況，還是有很大幫助」。

部分銀行在這次的聯邦紓困金發放作業中，增加了電郵通知錢以到帳的服務，住在芝加哥的林莉莎說，1日上午9時左右，就收到3/5銀行電郵通知600元入帳。

這筆600元的紓困金，仍有部分民眾被排除在發放名單之外，包括：

●收入限制：個人年收入低於7萬5000元者，可獲得全額600元補助，年收介於7萬5000元到8萬7000元間者，不能拿到600元，則將依收入計算而可可獲部分補助；年收超過8萬7000元者，無法獲得任何金額的補助；夫婦合併報稅者，年收低於15萬元，可獲600元，超過17萬4000元就拿不到一毛錢補助，收入介於兩者間，則依比率發放；如以「家長」(head of a household)報稅，年收低於11萬2500元，可獲全額600元，超過12萬4500元者，也將無任何補助，收入介於兩者的話，依比率發放。

●子女發放標準：低於16歲以及16歲的青少年，都將每人發放600元，每個家庭所有子女都可獲得此補助，不受人數限制；至於17到24歲仍由父母申報為撫養人口的話，則無法獲得600元紓困金。

●混和狀態家庭(mixed-status families)：第二筆紓困金發放與第一次1200元的最大不同，在於將美國公民的非公民眷屬(需持有社會安全號)也納入發放範圍。

●無社安號的非公民：儘管守法報稅，且有ITIN報稅號碼，但只要沒有社會安全號，均排除在紓困金發放範圍。

紓困金 報稅 美國公民

上一則

麻州帶薪家事假和病假 申請細則出爐

延伸閱讀

2000元紓困金 麥康諾斥提案為「富人社會主義」 第3度封殺

2000元紓困金 麥康諾斥提案為「富人社會主義」 第3度封殺
父母無證客 子女即使為美國公民 也拿不到紓困金

父母無證客 子女即使為美國公民 也拿不到紓困金
芝將撥7.2億推返校計畫 年初讓學生回課堂

芝將撥7.2億推返校計畫 年初讓學生回課堂
世界晚報／麥康諾第三度擋下紓困金提案表決

世界晚報／麥康諾第三度擋下紓困金提案表決
父母若皆為無證客 公民子女拿不到紓困金

父母若皆為無證客 公民子女拿不到紓困金
麥康諾第三度擋下紓困金提案表決

麥康諾第三度擋下紓困金提案表決

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47
德州北部亞裔男子Warren Lee回美航班上乘客很少。（NBCDFW視頻截圖）

亞裔男困武漢近一年 終返德州

2020-12-28 23:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧
從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔
紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

川普特赦「黑水保全」4謀殺犯 被指觸犯國際法

川普特赦「黑水保全」4謀殺犯 被指觸犯國際法