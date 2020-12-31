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一洲焦點／回顧2020 媒體們選出了哪些十大新聞？

麻州元旦起調漲基本工資 有薪家事及病假新法上路

記者唐嘉麗／波士頓報導
2021年元月1日，包括調漲基本工資、帶薪家事及病假等多項麻州新法生效實施。(記者唐嘉麗／攝影)
2021年元月1日，包括調漲基本工資、帶薪家事及病假等多項麻州新法生效實施。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州2021年元旦將有數項重要的勞工權益新法上路，除了繼續調漲基本工資，帶薪家事假和病假開始生效，周日加班費將減少；2021年起，6月14日的「六月節」(Juneteenth )將成為麻州法訂假日。

2021年1月1日開始，所有麻州員工有12周的帶薪家事假和20周的帶薪病假，新法並保證員工休假後能回到原來的職務、位階，薪水和福利都不變。此項勞工福利由工薪稅資助，全州員工平均每周支付4.5元，由員工和雇主各分攤一半；麻州企業主去年已開始支付稅金以儲備項目啟動資金。

根據新法，凡自身有嚴重健康狀況需要休養者、因家庭成員在海外執行任務需處理家務者，及需照顧有軍人身份的家庭成員，照顧新生兒、領養子女或安置寄養者都可有資格申請帶薪家事及病假；其中照顧重病家庭成員的有薪家事假自7月1日起生效。

麻州基本工資自元旦起，由每小時增加最低工資12.75元增加到13.50元；賺取小費者的最低工資也從每小時4.95元增加到5.55元。

從元月1日起，周日上班的零售業員工的加班費將從現有的正常工資1.3倍降至1.2倍；這是州議會2018年投票通過提高最低工資時的附加妥協法令，目標是逐年減少周日加班費。

2021年起，麻州將多一個法訂假日。6月16日原本是林肯總統簽署「解放黑奴宣言」兩年半之後，聯軍通知德州加爾維斯頓市(Galveston)民眾黑奴獲得解放的日子，被視為美國奴隸制結束紀念日；經州議會通過、州長簽署已訂為麻州法訂假日，勞工可有薪放假一天。

麻州 勞工 基本工資

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