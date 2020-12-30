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華人舞團戴口罩起舞「希望」 入選波士頓跨年演出

記者劉晨懿之/波士頓報導
褚玲與兩位學生戴口罩跳舞，帶來節目「希望」。(褚玲提供)
褚玲與兩位學生戴口罩跳舞，帶來節目「希望」。(褚玲提供)

波士頓傳統跨年活動「波士頓第一夜」(Boston First Night)今年因疫情改為遠程播放跨年表演節目，與往年一樣，多個華人團體表演入選。 參與「波士頓第一夜」20多年的褚玲舞蹈學校(Chu Ling Dance Academy)將帶來兩段舞蹈，其中一曲褚玲與兩位學生首次戴口罩起舞，演出「希望(Hope)」。

據褚玲介紹，該曲目進行了3個多月的排練。早期是整個團隊為「波士頓第一夜」排練舞蹈，並未定名。但隨著疫情嚴重化，排練不得不暫停。恢復後，僅剩她自己和兩位學生參與，決定將此舞蹈取名「希望」。同時，也決定在錄製演出視頻時戴著口罩。

褚玲說，口罩是2020年的歷史性標誌；第一次戴口罩跳舞，也是這段特殊時間的記憶。她說此舞蹈主要意義是表達心意；作為在美國主流演出的華裔代表之一，希望觀眾看到華人正面的形象、心態和狀態。

褚玲回憶道，今年的「波士頓第一夜」很特別，此次錄製排練也很艱辛，當時正值疫情最嚴重的時間，很多人不敢出門；她們三位舞者戴著口罩在舞室完成了「希望」的視頻錄製。原本擔憂戴口罩跳舞會不被採用，驚喜的是「波士頓第一夜」組委會看過視頻後很感動選入跨年節目播出。

另外兩位舞者是波士頓大學和波士頓學院的學生，她們還參與創作、剪輯、錄像、找音樂和修改介紹文字等。褚玲盛讚她們的使命感很強。

褚玲舞蹈學校獲選的另一個舞蹈是，組委會選擇的該團體之前在Wellesley學院的表演錄像「道路(Road)」。

褚玲介紹兩個舞蹈表達寓意時寫道，希望反應出華人一代代在美國的辛勤努力和勞動付出，在此建立自己家園，融入美國的經歷；同時也讓更多華裔年輕人了解和尊重先輩的付出和開創的辛苦，對自己文化欣賞、接受和熱愛。褚玲說，當年輕人參與到這些舞蹈時對此就會更有體會。20多年來該舞團的演出都是同樣的主題和目標，只是更換了不同的服裝和舞蹈。她說，自己這一生都去強調這一主題，才有可能在歷史上留下小小印記。

「波士頓第一夜」活動上，褚玲舞蹈學校舞蹈表演的播出時段分別是12月31日晚6時49分和7時12分。查詢活動詳情可上網www.firstnightboston.org/

褚玲舞蹈學校早前作品「道路(Road)」入選「波士頓第一夜」。(褚玲提供)
褚玲舞蹈學校早前作品「道路(Road)」入選「波士頓第一夜」。(褚玲提供)
「波士頓第一夜」中，褚玲舞蹈學校將首次戴口罩表演舞蹈。(褚玲提供)
「波士頓第一夜」中，褚玲舞蹈學校將首次戴口罩表演舞蹈。(褚玲提供)

波士頓 美國 疫情

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