我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利將否決選舉人團投票結果

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

逾7成華人擔憂施打新冠疫苗會有副作用

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
圖為施打新冠疫苗。美聯社
圖為施打新冠疫苗。美聯社

為了解華人社區對於新冠疫苗的想法與態度，美中亞裔健康協會日前透過社交媒體微信，舉行了小規模的社區調查，結果顯示，多達73.4%的華人受訪者，最擔心施打疫苗後會有「副作用」，此外，也有將近一半的受訪者質疑「疫苗對預防新冠病毒沒有效果」。

美亞健康協會的這份報告指出，共286名華人於11月14日到12月5日間參加了調查，其中55%為女性，45%為男性，年齡方面，40到60歲者占47%，60歲以上者有26%，18到39歲的有22%，17歲及以下者占5%，所有受訪者中，約一半均居住在包括華埠範圍的郵遞區號60616之內。

受訪者可以對接種的擔憂與障礙問題做出多項選擇，結果顯示，大家最主要的擔憂是對疫苗的潛在風險與副作用，有210人都選擇了這個項目，其次有130人(45.5%)擔憂施打費用。

懷疑疫苗對於預防病毒有效性的則有43.3%，此外，還有23%的受訪者會憂慮語言障礙影響施打，其他還有7%擔心如何去注射點施打的交通問題，還有4.5%受訪者不信任預防接種，選擇「其他原因」者有7%。

美亞執行主任劉紅說，華人對於行之已久的流感疫苗接受度很高，但對於全新的新冠疫苗仍有一些顧慮，目前協會希望透過座談、教育講座等方式，由專家來回答民眾問題，讓大家對於疫苗有更清楚的認識，她也提到，現階段芝加哥市府對於何時將對非醫療系統及非療養院住戶接種疫苗，仍然沒有具體方案，協會將與衛生單位保持密切聯繫，隨時更新疫苗施打進程。

劉紅提醒，新冠疫苗要達到普遍施打還有一段時間，在這之前，所有人仍應確實遵守防疫原則，保持安全距離，勤洗手，隨時戴上口罩，不要因為疫苗已經問世，就輕忽防疫措施的必要。

逾7成華人擔憂施打疫苗會有副作用。(美亞協會提供)
逾7成華人擔憂施打疫苗會有副作用。(美亞協會提供)

流感疫苗 華人 防疫

上一則

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

延伸閱讀

新加坡開始施打新冠肺炎疫苗 首批為第一線醫護人員

新加坡開始施打新冠肺炎疫苗 首批為第一線醫護人員
紐約市已逾6.7萬人注射 白思豪：打了疫苗仍應戴口罩

紐約市已逾6.7萬人注射 白思豪：打了疫苗仍應戴口罩
美新冠疫苗研發較快？中：因為他們病人多

美新冠疫苗研發較快？中：因為他們病人多
拒打疫苗就登記 西班牙擬建檔 名單與歐盟共享

拒打疫苗就登記 西班牙擬建檔 名單與歐盟共享
台防疫好卻輸在疫苗 敲不開世衛大門

台防疫好卻輸在疫苗 敲不開世衛大門
州眾議員提案強制接種疫苗 葛謨反對 通過可能性低

州眾議員提案強制接種疫苗 葛謨反對 通過可能性低

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 10:51
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院
剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡
姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…