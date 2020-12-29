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季節性過敏？還是染新冠？咳嗽、疲倦、頭痛應注意

奧斯汀訊

季節性過敏患者與新冠病患兩者間的部分症狀重疊，例如咳嗽、疲倦、頭痛、喉嚨痛、流鼻水等，一旦發現異常，醫師建議做新冠檢測，以釐清病因。

雪松樹花粉熱（cedar fever）屬於過敏現象，常常在一些地方發生，而且這種過敏症狀與生病的情況差不多。目前正是一年中對雪松樹花粉過敏患者數量飆升季節，過敏現象在奧斯汀市、德州中部和一些地區都很常見。由於今年COVID-19疫情發生，很多人希望暸解雪松樹花粉過敏與COVID-19患者症狀是否類似。

據kvue.com報導，St. David's醫療中心急診醫師Dr. Ryan McCorkle表示，雪松樹花粉過敏者，屬於季節性過敏，一旦過敏會有瘙癢、眼睛多淚、打噴嚏等症狀。但COVID-19感染者會出現發高燒、身體發冷、酸痛、喪失味覺和嗅覺，以及噁心嘔吐及腹瀉。以上是兩類患者不同處，但他們有重疊情況，例如咳嗽、疲倦、頭痛、喉嚨痛、流鼻水等，若是無法確定是哪種病症，一旦出現異常，建議患者盡快申請COVID-19檢測，以確定是否花粉過敏，還是病毒感染。

為了避免出現病毒感染，以及雪松樹花粉過敏，Dr. Ryan McCorkle建議，首先要戴口罩。這種做法對避免流感、COVID-19感染及花粉過敏都有幫助。針對過敏，他建議使用非處方抗過敏藥，或使用醫師建議的空氣過濾淨化裝置，並避免在容易發生過敏時間在室外長時間停留。

過敏 檢測 德州

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