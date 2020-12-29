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影／波士頓「釋放奴隸跪林肯旁」爭議雕像被移除

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓的林肯與釋放奴隸爭議雕像被移除。(截圖自Jennifer Eagan推特視頻)
波士頓的林肯與釋放奴隸爭議雕像被移除。(截圖自Jennifer Eagan推特視頻)

波士頓藝術委員會(Boston Art Commission)一致投票同意移除位於背灣(Back Bay)的「解放集團The Emancipation Group」雕像的近半年後，今晨該雕像被拆除，放入倉庫另行安排。該雕像描繪了一個被釋放的奴隸衣冠不整的跪在總統林肯(Abraham Lincoln)腳下，早前多個宗教團體帶頭抗議，要求拆除。

據WCVB，這座雕像也被成為「自由人紀念碑(Freedman’s Memorial)」，自1879年起一直矗立在波士頓公園廣場，是華府雕像的複製品。雕像中的跪地者是以協助聯邦軍的非裔亞歷山大(Archer Alexander)為原型，他被奴役後逃離，是最後一個據「逃亡奴隸法(Fugitive Slave Act)」被抓回者。

在紀念解放非裔奴隸日Juneteenth，波士頓一群宗教領袖帶頭抗議該雕像，要求移除請願書獲得超過1萬2000個簽名支持。其後波士頓藝術委員會在6月底投票決定拆除，未來搬到一個新的公眾參觀處，並配有更好的講解。

波士頓市府在雕像處豎起牌子，詳細說明了拆除理由，以及今後計畫。該標誌寫道，「它將被存放在倉庫，直到找到新的地點。」

影片來源：Jennifer Eagan推特

波士頓 投票 非裔

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