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研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

編譯組/綜合報導
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

一項近日發表的研究顯示，服用維他命D以及其它日常多種維他命可以幫助抵抗新冠病毒。在位於德州糖城（Sugar Land）的起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）表示，多項研究表明服用維他命D是抵抗新冠病毒最簡單的方法。

福斯新聞(FOX)報導，歐斯伯恩表示，目前有證據表明，體內缺乏維他命D的新冠病人在感染新冠病毒後更容易出現病情加重的情況，並更有可能需要呼吸機進行輔助治療。還有研究表明適當服用維他命D可以避免90%的新冠死亡。

在冬天，由於接受陽光輻射的幾率減少，人類體內的維他命含量會急劇降低。一般情況下人每日需要至少20分鐘的陽光照射，才能獲得足夠的維他命D。這也是為什麼很多人需要服用維他命片來保證體內的維他命D含量。

歐斯伯恩表示，現在有些醫院都開始使用維他命D療法，不止是用於預防而已。目前東佛吉尼亞醫學院（East Virginia School of Medicine）治療新冠的制式療程已經納入使用維他命D，其內容包括為新冠患者提供2萬到6萬單位的維他命D。歐斯伯恩還說，維他命D的價格非常便宜，並可以在多數藥店找到。服用的適當劑量是體重每一磅重，服用1000單位(international units ，IU)，體重100磅的人，攝取單位為1萬IU。

歐斯伯恩還強調，居民可以通過服用四種補充劑，即維他命D、維他命C、鋅片(Zinc) 和檞皮素（Quercetin)來增強自己身體的抵抗力。

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