我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

聖誕元旦聚會後果 佛奇警告：幾周後疫情會更嚴重

新州實驗室被控 涉嫌販賣無效檢測試劑

記者謝哲澍／新澤西州報導
Infinity Diagnostic Labs涉嫌販賣無效新冠檢測試劑。(NBC10)
Infinity Diagnostic Labs涉嫌販賣無效新冠檢測試劑。(NBC10)

新澤西州4名居民日前對博根郡Infinity Diagnostic Labs提起集體訴訟，指控其涉嫌販賣無效新冠檢測試劑，在維特納市(Ventnor City)出售標價75元的快速抗體檢測試劑，實際上該試劑並不具有立即檢測能力。

訴訟稱Infinity實驗室在3月至12月之間開始銷售和管理指尖血抗體測試，宣傳用於新冠感染和快速10分鐘測試。然而聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指，指尖血測出的抗體要在感染後幾周才形成抗體，無法用於診斷活躍病例。

據稱受騙顧客中有一位Dana Kares，她8月份花了150元為家人購買了三項指尖抗體測試，這些測試被稱為快速測試；蛋港(Egg Harbor)市居民Philip Naylor還為他雇傭的60名員工購買了這些快速測試，這些員工負責為空軍國民警衛隊基地(Air National Guard base in Atlantic County)進行消毒。

訴訟指控Infinity實驗室違反了新州消費者欺詐法和合同法。訴狀並未寫明具體規定金錢損失，但要求法院確保實驗室在償還客戶之前，不會「從這種欺詐性犯罪計畫中花費一分錢」。

聯邦調查局(FBI)本月初突襲了Infinity位於維特納的實驗室，隨後發布公共警告，敦促消費者儘快接受重新測試。FBI目前尚未對該實驗室提起刑事訴訟，表示正在尋求患者的陳述，以進行持續調查。

訴訟沒有說明，接受該實驗室檢測者是否有人生病或將病毒傳播給其他人，但該訴訟仍認為實驗室應負有責任，「Infinity故意給人以錯誤的安全感，卻使他們處於危險之中；即檢測陰性，但檢測者依然可能已被感染並具有傳染性，有可能殺死他們的朋友和家人。」

訴訟指責該實驗室將利益放在公共健康之前，可能誤導上千檢測者。Infinity Diagnostics Labs並未就此事回應，其網站上稱提供全面的臨床服務，為醫患雙方提供準確的檢測結果。

檢測 新澤西州 FBI

上一則

27歲前波士頓市長助理將成為白宮通訊辦公室主任

延伸閱讀

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬戶斷電

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬戶斷電

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電
跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅

跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅
新州單日新冠死亡數 連兩日破百

新州單日新冠死亡數 連兩日破百
年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議

年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議
新州警察年收入超40萬惹議

新州警察年收入超40萬惹議

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
特雷豪特市警官、威格郡書記官紐曼。(威格郡書記官辦公室臉書截圖)

主張對中國使用核武報復散播病毒 印州警察遭停職

2020-12-21 11:10
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球

曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認
田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅