新州實驗室被控 涉嫌販賣無效檢測試劑

Infinity Diagnostic Labs涉嫌販賣無效新冠檢測試劑。(NBC10)

新澤西州 4名居民日前對博根郡Infinity Diagnostic Labs提起集體訴訟，指控其涉嫌販賣無效新冠檢測 試劑，在維特納市(Ventnor City)出售標價75元的快速抗體檢測試劑，實際上該試劑並不具有立即檢測能力。

訴訟稱Infinity實驗室在3月至12月之間開始銷售和管理指尖血抗體測試，宣傳用於新冠感染和快速10分鐘測試。然而聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指，指尖血測出的抗體要在感染後幾周才形成抗體，無法用於診斷活躍病例。

據稱受騙顧客中有一位Dana Kares，她8月份花了150元為家人購買了三項指尖抗體測試，這些測試被稱為快速測試；蛋港(Egg Harbor)市居民Philip Naylor還為他雇傭的60名員工購買了這些快速測試，這些員工負責為空軍國民警衛隊基地(Air National Guard base in Atlantic County)進行消毒。

訴訟指控Infinity實驗室違反了新州消費者欺詐法和合同法。訴狀並未寫明具體規定金錢損失，但要求法院確保實驗室在償還客戶之前，不會「從這種欺詐性犯罪計畫中花費一分錢」。

聯邦調查局(FBI )本月初突襲了Infinity位於維特納的實驗室，隨後發布公共警告，敦促消費者儘快接受重新測試。FBI目前尚未對該實驗室提起刑事訴訟，表示正在尋求患者的陳述，以進行持續調查。

訴訟沒有說明，接受該實驗室檢測者是否有人生病或將病毒傳播給其他人，但該訴訟仍認為實驗室應負有責任，「Infinity故意給人以錯誤的安全感，卻使他們處於危險之中；即檢測陰性，但檢測者依然可能已被感染並具有傳染性，有可能殺死他們的朋友和家人。」

訴訟指責該實驗室將利益放在公共健康之前，可能誤導上千檢測者。Infinity Diagnostics Labs並未就此事回應，其網站上稱提供全面的臨床服務，為醫患雙方提供準確的檢測結果。