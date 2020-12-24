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麻州徵遠程工作稅 14州支持新罕布夏提告

記者劉晨懿之/ 綜合報導
圖：pixabay
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麻州在3月10日發布緊急命令要求平日在麻州工作者，如因疫情原因改為在家工作，則需繼續交麻州收入稅。早前新罕布夏州就此規定將麻州告上最高法院，近日有14個州支持新罕布夏州，呼籲最高法院受理。

據新罕布夏工會領導(New Hampshire Union Leader)報導，在大流行之前，為麻州公司工作的蘇努努州居民根據他們在該州工作的天數繳納所得稅。麻州疫情間遠程工作稅預計影響到新罕布夏州數千居民。今年2月，新罕布夏州就業保障部報告稱，近10萬該州居民到麻州通勤工作。

10月19日，新罕布夏州檢察長麥克唐納（Gordon MacDonald）向最高法院提出審理此案的請求，邁出了挑戰該稅的第一步。

麻州檢察長希莉（Maura Healey）在回應中表示，麻州並沒有傷害新罕布夏州，任何法院的挑戰都應該由新罕布夏州居民個人提出，而不是州政府。她還表示，稅收變化只是暫時的。

新罕布夏州堅持認為，麻州的稅收會阻礙其招募居民和企業。該州在法律文件回應中寫道，簡而言之，麻州通過違憲手段瞄準了新罕布夏州主權身份的定義特徵。

新澤西州、康州、夏威夷州和愛荷華州近日提交了一份法庭文件，敦促最高法院受理此案，其他支持州還包括德州、路易斯安納和猶他州等。該訴狀稱，另有五個州也計畫對在家工作的非居民徵稅，包括阿肯色州、德拉瓦州、內布拉斯加州、紐約州和賓州。

支持新罕布夏的各州指出，州府需向在雇主所在州繳稅的遠程辦公人員發放稅務抵扣。法律文件中提到，如果另一個州對非居民徵收不允許的稅，那麽母州就要付出代價。

另還有18個組織支持新罕布夏州提告，其中大多是自由市場和保守派智庫，這些組織在上周向最高院提交了支持文件。

麻州 新罕布夏州 疫情

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