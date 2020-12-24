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為防疫領袖慶生 包瑟宣布12/24為華府「佛奇日」

記者張筠／華盛頓報導
為慶祝美國防疫領袖佛奇的生日，並紀念他在抗疫中的重大貢獻，包瑟將12月24日定為華府「佛奇日」。（市長辦公室提供）
為慶祝美國防疫領袖佛奇的生日，並紀念他在抗疫中的重大貢獻，包瑟將12月24日定為華府「佛奇日」。（市長辦公室提供）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)23日宣布，從今年開始，每年12月24日為華府的「佛奇日」(Dr. Anthony S. Fauci Day)，以此慶祝防疫領袖佛奇的生日，同時紀念他在抗擊新冠疫情中的辛勤付出以及在其他傳染病研究上的重大貢獻。

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇1940年12月24日生於紐約布魯克林(Brooklyn)，今年滿80歲，佛奇自1977年開始居住在華府Wesley Heights區，新冠疫情爆發後因領導全國防疫工作而成為家喻戶曉的人物，不少商家也將他的形象做成周邊商品，餐館也用「佛奇」命名特色菜品，甚至有酒吧用「佛奇」的諧音取名，在致敬佛奇的同時也吸引更多顧客。

包瑟表示，佛奇服務過六任總統，未來也將在拜登(Joe Biden)上任美國總統後，繼續擔任首席醫學顧問和防疫小組的一員；她23日在推特上邀請全市民眾一起給佛奇送上生日祝福，並稱「華府非常榮幸有佛奇這樣的居民，他為社區健康和安全做出重大貢獻。」

作為一名華盛頓國民隊(Washington Nationals)的忠實球迷，佛奇今年也在國民隊與紐約洋基隊(New York Yankees)的比賽開幕式上投出第一球(first pitch)，獲得更多華府市民的擁戴；日前有媒體報導稱佛奇平均每天工作18小時，除了要出席電視訪問、參加與聯邦官員和各州長的電話會議，還要處理大量郵件，他曾表示「會工作到實在做不動為止」，不過不少民眾仍希望他至少在生日、平安夜(Christmas Eve)能稍有休息。

佛奇表示今年平安夜將回家和妻子度過，並會與住在維州亞歷山卓市(Alexandria)的家人見面，他呼籲所有市民今年居家過節，不要疏於防疫。

佛奇 華府 防疫

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