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全球首家商業太空站製造中心 落腳休士頓

編譯組／綜合報導
全球首家商業太空站製造中心落腳休士頓。(Axiom Space
全球首家商業太空站製造中心落腳休士頓。(Axiom Space

休士頓市長特納（Sylvester Turner）22日宣布，Axiom Space的總部將會落腳休士頓太空港（Houston Spaceport），使得占地 400 英畝的休士頓太空港成為全球首家商業太空站製造中心，並為休士頓地區的理工科系人才帶來1000多個優質工作機會。

據FOX26報導，休士頓太空港鄰近埃林頓機場（Ellington Airport），400英畝的用地中，第一階段的153英畝已經在今年12月完工，街道、公用設施、通訊系統一應具全。

占地14英畝的Axiom Space總部將用於訓練民間太空人與建造Axiom Station。Axiom Station是第一個自由起降、國際開放的民用太空站，目的在於成為低地軌道的研發、製造與商業太空中心。Axiom Space的新總部將包括32萬2000平方呎的廠房，以興建Axiom Station所需的模組與起降部件，滿足未來的居住、運作、設計與其他需要。新總部與埃林頓機場的往來將更為便利。

市長特納表示，雖然現下面臨疫情威脅，但是讓休士頓更進步的努力並未停歇，Axiom Space的參與將使休士頓大幅前進，更足以展現人類的雄心壯志，更讓休士頓名副其實地成為「太空城」。 他說，休士頓太空港在Axiom Space的加入後，將使就業市場增加1000多個優質職缺，並鼓勵整體社群更專注於理工領域的發展。

Axiom Space 執行長薩夫雷迪尼（Mike Suffredini）表示，休士頓太空港是他們設立總部的首選，因為基礎設施完善、優點眾多，以及鄰近埃林頓機場。他說，此地能夠興建超高機棚的機會，除了讓 Axiom Space 在此完成Axiom Station，更能同時實地訓練太空人，這樣的彈性讓他們能夠持續推進太空商業發展。

商業促進團體Greater Houston Partnership的總裁暨執行長哈維（Bob Harvey）表示，Axiom Space此一決定對休士頓來說是個改頭換面的良機，讓休士頓地區更能成為商業太空產業的領導者，而且休士頓本來就是個以創新聞名的城市，更有著眾多科技人才，因此此一發展將使休士頓更有機會成為美國次世代的科技中心。

休士頓 太空 機場

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